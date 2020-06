Kaňkovský (KDU-ČSL): Z legislativního hlediska tu vznikl trošku guláš

reklama

Dobré odpoledne, vážení pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové,

dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL k senátní vratce k sněmovnímu tisku 868. Asi si pamatujete na poměrně vypjatou diskusi právě týkající se prominutí pojistného na sociální zabezpečení u lékárníků, v podstatě u provozovatelů lékáren, kteří budou mít malý počet zaměstnanců. Licitovali jsme tady vlastně o tom maximálním počtu těch zaměstnanců. Já jsem tady navrhoval vlastně čtyři verze, nejprve 50, což neprošlo, potom 25, 15 a 10. Nakonec prošla ta kompromisní varianta do maxima 15 zaměstnanců. Tak to šlo vlastně v tomto návrhu zákona směrem do Senátu. Je potřeba také říci, že skutečně se to v rámci projednávání zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby, že to tam v podstatě bylo trošičku navíc, protože my jsme v tu chvíli už neměli jinou možnost, při projednávání toho původního zákona, sněmovní tisk 875, na toto téma nedošlo. Vláda se tím nezabývala a v podstatě se předpokládalo, že se lékárnám bude kompenzovat v rámci právě těch hrazených zdravotních služeb. Bohužel ten původní návrh kompenzační vyhlášky úhradové tu druhou možnost jak lékárníkům kompenzovat vlastně jejich ušlé příjmy, tak kompenzoval jenom velmi málo v rámci toho takzvaného signálního kódu, jednání ještě dále probíhají. Ale pro pomoc těm nejmenším lékárnám je skutečně nejlepším způsobem promítnout to do těch odvodů na sociální pojištění, tak jako jiným malým firmám.

Já jsem rád, že se toho senátoři chopili a že se pokusili ještě vrátit do hry to maximum těch 25 zaměstnanců. Bohužel z legislativního hlediska v tom vznikl trošku guláš, protože jsme teď vlastně v rozjednaných dvou zákonech. A právě proto jsme se dneska snažili společně s Piráty navrhnout, abychom prvně hlasovali o tom předmětném návrhu zákona, kterého se to týká, a to je to prominutí sociálního pojištění, kde je navržený Senátem vlastně jiný způsob těch 25, maximum 25 zaměstnanců. Tím, že jsme to otočili, tak v tuto chvíli stojíme před poměrně složitou situací i procesně. Z důvodu předběžné opatrnosti proto klub KDU-ČSL nepodpoří u tohoto návrhu zákona, tedy teď projednávaného tisku 868, tu senátní verzi, protože chceme, aby těm malým lékárnám bylo alespoň v nějaké podobě pomoženo. A reálně hrozí, že kdyby potom neprošla ta senátní verze tisku 875, tak se vlastně na lékárníky, na ty malé provozovatele lékáren úplně vykašleme. A to si myslím, že je špatně. Tedy za klub KDU-ČSL u tohoto tisku podpoříme sněmovní verzi a potom podpoříme senátní verzi u toho tisku 875, tedy do toho maxima 25 zaměstnanců.

Děkuji za pozornost.

MUDr. Vít Kaňkovský KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kaňkovský (KDU-ČSL): Poučme se pro eventuální příště Kaňkovský (KDU-ČSL): Navržená kompenzace ambulantním specialistům je nedostatečná Kaňkovský (KDU-ČSL): Ve zdravotnictví nebylo všechno tak růžové, jak se to mnohdy zdálo Kaňkovský (KDU-ČSL): Je důležité, aby handicapovaní měli motivaci legálně pracovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.