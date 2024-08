Kaprálová (PRO): „Nabouchané“ třídy plné inkludovaných žáků a Ukrajinců

Mgr. Eva Kaprálová, MBA, strana PRO, kandidát do krajského zastupitelstva v Královéhradeckém kraji za koalici SPD, Trikolora, PRO a Svobodní (č. 10)

Vzkaz panu Skopečkovi…

Pane Skopečku, reaguji na Vaše vystoupení na CNN Prima News v pořadu 360° ze dne 15. 8. 2024.

Pominu absurditu celého duelu s odborovým předákem Středulou. Ovšem na jednu věc reagovat musím. Moderátorka pořadu při výčtu důvodů, proč je státní kasa prázdná, zmínila i ten, že máme nejvíce učitelů na počet žáků. Na to jste reagoval slovy, že to není dobrá zpráva.

A já se Vás ptám. To myslíte vážně?! Toto je naopak skvělá zpráva! Je to něco, čím bychom se měli chlubit. Je to něco, co bychom měli záměrně podporovat.

Vy nemáte peníze? Ba ne, pane Skopečku, to je jen otázka priorit. Chcete, abych Vám zde vyjmenovala všechny absurdní investice, které Vaše vláda učinila? Protože jsem si slíbila, že bude tento příspěvek krátký, neučiním tak.

Ve 21. století by mělo být již samozřejmostí, že bude ve školách probíhat kvalitní individualizovaná výuka, která uplatňuje prvky moderní didaktiky. Toho lze docílit jedině tak, že bude mít pedagog dostatečný prostor pro všechny své svěřence.

Vy plebsu naordinujete pro jejich děti „nabouchané“ třídy plné inkludovaných žáků a Ukrajinců a sami si své děti dáte do soukromých škol, kde pro ně budete požadovat dokonce individuální výuku.

Vážení občané, nikdy nevěřte vládě, která Vám říká, že kvalita výuky není přímo úměrná počtu žáků ve třídách.

Nikdy nevěřte vládě, která Vám říká, že kvalitní školství spočívá v rušení škol, spojování tříd či zakládání svazkových škol.

Nechcete přeci, aby Vaše děti (kvůli tomu, že vláda dává přednost cizím zájmům před zájmy vlastních občanů) navštěvovaly fabriky na vzdělávání.

Pokud bude mít strana PRO jednou tu možnost spolurozhodovat o věcech zdejších, nikdy nebudeme považovat vynaložené investice do vzdělávání jako vymrhané.