Karešová (Svobodní): Zrušme dotace (nejen) do kultury

Po dlouhé době jsem byla na divadelním představení. Bylo to krásné, inovativní divadlo, za které by se nemuseli účinkující stydět požadovat na vstupném 300 - 400Kč. Nicméně, zřejmě více peněz nepotřebovali. Vstupné totiž bylo pouze 150 Kč. Vzhledem k tomu, že se hrálo pro přibližně 50 lidí, nebylo možné, aby se ze vstupného zaplatily náklady. Ptám se, proč? Odpověď zní, protože je kultura dotovaná státem, tedy námi všemi.

Nikde v okolí nevisely žádné plakáty a toto představení bylo i složité dohledat na internetu. Žádná reklama na představení nelákala. Prostě nebyla.

Účinkujících bylo 20, dále dva kameramani, uvaděčka, šatnářka, spousta kulis a kostýmů.

Při takto nízkém vstupném a malém počtu návštěvníků není možné, aby se toto představení zaplatilo. A nikdo se o to evidentně ani nesnažil.

Pokud budeme neustále ke kultuře přistupovat tak, že není nutné, aby se zaplatily náklady, dotací do kultury se nikdy nezbavíme. A budeme platit my všichni za zboží, v tomto případě za kulturní představení, které konzumují jen někteří. Pokud by divadlo nastavilo vyšší vstupné, vytvořilo adekvátní reklamu a hrálo pro větší počet lidí, tak by byla mnohem větší šance na to, abychom mohli dotace do kultury přinejmenším omezit, nejlépe úplně zrušit.

Není žádný důvod k tomu, abychom za dvouhodinové představení kvalitního divadla zaplatili pouhých 150Kč. Kvalitní produkt si své zákazníky najde. A pokud ne, pak se prostě hrát nemá, protože o ně není zájem. Mělo by to platit i pro kulturu. Stejně, jako to platí pro ostatní produkty, které si kupujeme. Nikdo vám přece neprodá auto nebo kilo masa levněji jen proto, že nemusí získat adekvátní částku za své zboží. Kultura by neměla být výjimkou.

Svobodní jsou dlouhodobě proti dotacím a to nejen do kultury. Je na čase, abychom si za služby a zboží, které konzumujeme, platili sami a nečerpali finanční prostředky ostatních.

