Kasal (ANO): Zdravotní sestry nedokážou spočítat počet kapek na infúzi

Děkuji za slovo, pane předsedající. No, já se budu vyjadřovat také k panu poslanci Bartoňovi, vaším prostřednictvím. Ale já to vezmu trošku jako učitel, de facto neučitel. Navážu na pana profesora Vondráka. Matematika by měla být součástí toho, jako mluvíme českým jazykem. Já jakožto lékař, když jsem přišel do prvního ročníku vysoké školy, tak první, co tam bylo, byla biofyzika a na tu biofyziku vyletělo několik kolegů, než se doškrábali do toho, že byli lékaři.

To samé je se sestrami. Když mně teď přijdou sestry, nedokážou spočítat počet kapek na infúzi. To je úplný základ toho, co je ve všech oborech, takže matematika by měla být součástí každého vzdělávání. A když si vezmeme i co se týká těch oborů, kde tedy teď maturita není, u středních zdravotních škol, tak ona by tam i měla být, protože ti, co jsou produkovaní a šéfují těm zdravotnickým zařízením, tak vyplňují dost tabulek a musí dělat plány a matematiku taky používají, připravují rozpočty. Je to základ úplně všeho bytí, které máme.

