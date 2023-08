Kavij (KSČM): Amerika, permanentně válčící země

reklama

I tak lze vyložit aktuální poselství amerického ministra obrany Lloyda Austina ukryté ve slovech "Máme největší bojovou sílu v historii lidstva", která jsou ve skutečnosti pouhým pokračováním výroků předcházejících amerických prezidentů. Viz George W. Bush krátce po útocích z 11. září, že tato země má „největší sílu pro lidské osvobození, jakou kdy svět poznal“ (ZDE). Případně Barack Obama, který v povzbudivém projevu pro americké vojáky v Afghánistánu v roce 2010 prohlásil za „nejlepší bojovou sílu, jakou kdy svět poznal“ (ZDE).

Pokud se týče americké armády, ztělesňující toto skomírající velmocenské impérium, jedno je nezpochybnitelné. USA dlouhodobě představují nejdražší armádu na světě (ZDE). Žádná země se ani zlomkem nepřiblíží závazku na financování válek a zbraní včetně jaderných. Rozpočet Pentagonu na „obranu“ v roce 2023 převyšuje rozpočet dalších 10 zemí (většinou spojenců!) dohromady (ZDE).

V mnoha případech USA nejvýjimečnější armádu skutečně mají, jen ne takovou, jak se ji snaží dlouhodobě světu masírovat jejich „roztleskávači“ Austin, Obama, Bush a další. Americká armáda je výjimečná především výší svého finančního rozpočtu, představující černou díru pro Pentagon.

Mgr. Miroslav Kavij KSČM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zatímco v současnosti Kongres jedná o kolosálním „obranném“ rozpočtu ve výši 886 miliard dolarů na fiskální rok 2024, před třemi lety, když prezident Joe Biden nastoupil do úřadu, činil „jen“ 740 miliard dolarů. Připomeňme, že jeho předchůdce Donald Trump za čtyři roky ve funkci zvýšil vojenské výdaje o 20 %. Biden je nyní připraven dosáhnout podobného 20% nárůstu za pouhé tři roky ve funkci (ZDE). Přičemž nárůst do značné míry nezahrnuje ani stále rostoucí náklady na podporu Ukrajiny v její válce s Ruskem, zatím někde mezi 120 až 200 miliardami dolarů (ZDE).

Za současného stavu je víc než jisté, že gravitační síla této díry bude nasávat stále více amerických veřejných financí. Viz další vydávaná varování Pentagonu před novou studenou válkou s Čínou a Ruskem (ZDE). Z astronomických rozpočtů na zbraně a válku se tak ve Washingtonu těší samozřejmě nejvíc lidé, spojení s vojenskoprůmyslovým komplexem!

Anketa Má prezident Pavel jmenovat Roberta Fremra ústavním soudcem? Ať ho jmenuje 11% Ne, ať ho nejmenuje 79% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 7140 lidí

Žádný jiný stát nemá síť 750 zahraničních základen, roztroušených po celém světě (ZDE). Žádný jiný národ, jiný stát neusiluje o celospektrální dominanci prostřednictvím „operací ve všech doménách“ (ZDE). Nejen země, moře a vzduch, ale také nad vesmírem a kyberprostorem. Je zvláštní, že v této nikdy nekončící, neomezené snaze o dominanci na skutečných výsledcích až tak moc nezáleží. Afghánská zpackaná válka. Válka v Iráku, postavená na lži. Libye a další rozvrácené státy, bez komentáře.

Hovoříme-li o válečných zločinech v režii USA, je potřeba zmínit, že americká armáda plánuje v nadcházejících desetiletích utratit více než dva biliony dolarů na novou generaci genocidních jaderných zbraní (ZDE). Patří mezi ně nové stealth bombardéry a nové mezikontinentální balistické střely (ICBM) pro letectvo stejně jako nové ponorky, odpalující jaderné střely pro námořnictvo. Děje se tak v době, kdy USA si nadále vyhrazují právo použít nejprve jaderné zbraně, pravděpodobně ve jménu ochrany života, svobody a hledání pomyslného štěstí (ZDE).

Navzdory devíti zemím, které v současnosti vlastní jaderné zbraně, zůstávají USA jedinými, kdo je použil ve válce, při atomových útocích na Hirošimu a Nagasaki.

V době, kdy USA ztrácí světové pozice v různých oblastech, nelze americkým stratégům upřít, kterak se jim díky rozpoutanému konfliktu na Ukrajině daří ekonomicky rozklížit EU a přinutit mnohé evropské státy k odvádění stále více financí pro uspokojování potřeb „kapitánů“ jejich vojenskoprůmyslového komplexu.

Týká se to také i České republiky (uzákonění zatím 2% HDP na obranu), kde současná vláda a prezident jedou zcela v americké režii, bez ohledu na ekonomické dopady na své občany a zatahování naší republiky do dalších dobrodružných výprav Západu, které mohou vyústit ve zkázu lidské civilizace. Vše posvěcené schválenou vazalskou smlouvou mezi USA a ČR, stavící naši zemi do ostudné role minimálně na dobu deseti let.

Psali jsme: Kavij (KSČM): Novou roli první dámy ČR vzala Eva Pavlová pěkně zostra Kavij (KSČM): Návštěva Zelenského v Praze ve znamení dalšího vydírání ČR. Jak jinak Kavij (KSČM): Referenda o obranné smlouvě mezi USA a ČR se vládní lůza bojí Kavij (KSČM): Vládě a poslancům jednou mandát skončí

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE