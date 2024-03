Kavij (KSČM): Proukrajinská vládo, přestaň konečně lhát vlastním občanům a svým voličům

Vyslání vojáků některých zemí NATO na Ukrajinu je opět o něco blíže a bohužel realističtější, viz oznámení francouzského prezidenta Macrona, že pošle vojáky do Oděsy.

Slyšet se nechává také polský generál Rajmund Andrzejczak, podle kterého je situace na Ukrajině mimořádně dramatická, ztráty na životech je třeba počítat v milionech, a ne statisících a musíme se chystat na válku. „Polské armádě zůstávají na přípravu už jen dva tři roky,“ Děje se tak v době, kdy prezident Zelenskyj hovoří o nutnosti naverbovat půl milionu čerstvých sil, kdy v současnosti dle ukrajinského ministerstva obrany slouží na frontě okolo 330 tisíc vyčerpaných mužů a žen v uniformách.

Z tohoto pohledu byla velmi zajímavá diskuse, která proběhla 19. března 2024 v Komentářích, událostech na ČT24, kdy podle ministra dopravy Martina Kupky případnému vyslání našich vojáků na Ukrajinu „musí provázet zcela racionální strategická úvaha o přínosech a možných rizicích a tu musejí vést vojenští stratégové a pochopitelně diplomaté a musí být záležitostí NATO“.

Hádankou zůstává, ke které skupině budou patřit oni „vybraní“ vojenští stratégové a diplomaté, čí zájmy budou v reálu upřednostňovat. Budou to osobnosti, které si skutečně uvědomují, že svým rozhodnutím mohou zabránit jaderné zkáze lidské civilizace na Zemi? Nebo podporovatelé zájmů mocenských západních elit těšící se přízni mocnářů vojenskoprůmyslového komplexu? Budou to stejní pokrytci a pochlebovači vládní pětidemolice a jejího premiéra, kteří budou nadále bezezbytku plnit požadavky a zadání USA, za jejichž splnění se premiér Fiala již brzy dočká vytouženého snu v podobě jeho přijetí v Bílém domě? Budou to diplomaté typu Fialy, který jako správný novodobý liberální demokrat zničí vztahy mezi ČR a SR jen díky tomu, že si slovenský premiér Fico dovolí mít jiný názor na současný konflikt na Ukrajině? Máme se těšit na diplomaty typu dalšího liberálního demokrata, tentokrát z pirátské stáje europoslance Kolaji, který po slovech europoslankyně KSČM Kateřiny Konečné o potřebě zastavit válku na Ukrajině opustí televizní debatu na Primě?

Přestože premiér Petr Fiala a ministryně obrany Jana Černochová opakovaně veřejně deklarovali, že česká vláda nemá žádný záměr vysílat české vojáky na Ukrajinu, opak bude spíše pravdou.

Cožpak je možné věřit mistru ve lhaní, sedmilháři Fialovi, kterému se lhaní stalo vlastní, viz jeho zatloukání o obsahu nedávné schůzky partnerů z EU a NATO v Paříži s prezidentem Macronem, na které se měly ladit noty ohledně vyslání vojáků jednotlivých států na Ukrajinu? Máme snad věřit ministryni války Černochové, která udělala z ČR vojenského vazala USA, ministryni posedlou přezbrojováním AČR ať to stojí co to stojí, hlavně když vyhoví našim západním spojencům, nehledíc na ruinování státního rozpočtu na x let dopředu?

Bohužel v současně precizně propracované a dokonalé demokracii s prolhanou vládou, pro kterou je každý den u koryt dobrý, budeme muset ještě nějaký čas vydržet. Novodobí demokraté v řadách válečných štváčů budou nadále dětinsky rozbíjet bábovičky kdykoliv v diskusi, či kolem sebe uslyší slova mír, příměří, ukončení válečného konfliktu. Do doby, než dostanou signál podobný tomu, po kterém následoval úprk vypráskaných amerických vojenských jednotek z Afghánistánu. Co na tom, že na svědomí budou mít další zbytečně vyhaslé lidské životy.

Závěr svého příspěvku jsem si pro všechny politické válečné štváče s dovolením „vypůjčil“ z facebooku. „Je to sice kacířské, ale… nejstabilnější a zajímavý život lidí probíhal v období socialismu. V klidu a míru!“

Mgr. Miroslav Kavij KSČM



Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

