Kettner (SPD): Korespondenční volba? Děkuji nechci

Ukradené volby? Vládě jsou hlavně ukradení obyvatelé Česka.

Tak jsem prý extremista, kdy jsem proti korespondenčnímu hlasování. Už jsem si zvykl, že kdo nesouhlasí s vládou, dostane od ní tuhle nálepku. O tématu se řeklo hodně. Lidé, kteří se v právu vyznají lépe než já, varují, že tato změna může být protiústavní, protože porušuje tajnost a přímost (tedy osobní účast) u hlasování. Nebudu se spouštět do velkých rozborů, jen vám zkusím lidsky vysvětlit, proč podle mě hrozí manipulace (či krádež) voleb.

Každý asi máme v živé paměti, k čemu došlo v USA při posledních prezidentských volbách. Najednou se objevilo přes sto milionů korespondenčních lístků (více než dvojnásobek, než běžně). A kupodivu, skoro všechny pro Joe Bidena. Právě tohle mu zajistilo vítězství. Kdyby se počítaly jen hlasy řádně odevzdané ve volebních místnostech, prezidentem by zůstal Donald Trump. Jen si to vezměte - dvě třetiny všech započítaných voličů hlasovalo poštou, zatímco o čtyři roky dříve to byla jen jedna čtvrtina.

Není divu, že něco takového vzbudilo u mnohých pocit křivdy a nedůvěry, z nichž se americká demokracie vzpamatovává dodnes. A to je stará skoro dvě stě padesát let a úměrně tomu silná. U nás by to mohlo mít ještě horší dopady. Přičemž vládní koalice se ani nenamáhala s tím, aby vytvořila nějaké pojistky, že se něco takového nestane u nás. Natož, aby něco vysvětlovala občanům. Naopak. Dělá všechno, aby to působilo co nejvíce podezřele a místo diskuse prostě chce vše na sílu prosadit „sto osmičkou“.

Co je špatně? Nebudu vás zatěžovat ústavními rozbory. Jen uvedu pár názorných příkladů. Týkají se toho, že vůbec nevíme, kolik lidí by mohlo volit, ani kdo všechno by mohl nově získat volební právo. A nakonec, ale ne v poslední řadě, není jasné, jak nám stát zaručí, že nedojde k podvodům? Nebo je spíše dost jasné, že nezaručí a že právě to je možná cílem oné změny.

Začněme u toho, kolik lidí by vlastně mohlo hlasovat poštou. Zatím v zahraničí přímo v budovách zastupitelských úřadů vůlí řádově kolem deseti tisíc osob. Odhady, jak by s tím zamíchala korespondenční volba, se setsakramentsky liší, což samo o sobě nepřidává na důvěře. Mluví se o stu, dvou stech tisíc, ale také až o půl milionů hlasů. V důvodové zprávě k zákonu ale nenajdete žádné číslo. Už to je hodně divné. U každého legislativního návrhu se čeká zhodnocení dopadů. Ale tady úplně nejdůležitější údaj chybí.

Je přece zásadní rozdíl, pokud by počet korespondenčních hlasů dosáhl sto tisíc, nebo by šlo o pětkrát vyšší číslo. První odhad by znamenal 2 % všech odevzdaných hlasů, druhý rovných 10 %, což už by řádně zahýbalo s celkovými výsledky. Proč nám koalice férově neřekne, s kolika hlasy počítá? Působí to prapodivně. Ale možná jsem jen příliš podezřívavý, možná to prostě sama neví. Což však nesvědčí o dobré práci a bylo by přinejmenším dobré nechat jedny volby proběhnout „na nečisto“, ať víme, na čem jsme.

Další podezřelou věcí, která s tou první souvisí, je skutečnost, že souběžně vláda prosazuje změnu zákona o státním občanství. Nově by ho mohl získat každý, kdo se tu sice vůbec nenarodil, žije v cizině, má ovšem českého předka - a to až do úrovně pra pra rodičů. Má k tomu stačit čestné prohlášení, že jste měli pradědečka, nebo prababičku s československým občanstvím (a nezískali jste mezitím slovenské). To je ale strašně zajímavé. Nemají ty statisíce hlasů navíc tvořit „novočeši“, co Česko nikdy neviděli ani z rychlíku?

Tím by se mnohé vysvětlovalo. Koalice nechce říci, kolik lidí podle ní bude hlasovat poštou, protože počítá s tím, že si doslova „vyrobí“ nové voliče, kteří jí budou vděční za udělení občanství a takzvaně jí to tam hodí? Podobně postupují v západních zemích politici, kteří masově dovážejí migranty a pak jim zrychlené udělují občanství, aby získali jejich hlasy. Vše na úkor původních obyvatel. Dodávám, že když rozdává občanství zahraničním Maďarům Orbán, naši „demokraté“ křičí, sami však chtějí jednat stejně.

No, a pak tu jako shnilou třešinku na koaličním dortu máme důvodnou obavu, že se bude podvádět. Už v procesu přihlašování se ke korespondenčnímu hlasování chybí dostatečná kontrola, když třeba k zisku oprávnění stačí plná moc, tedy zastoupení jinou osobou. Nemluvě o tom, že nemáte možnost zjistit, kdo lístek zalepí do obálky. Takže když to všechno sečteme, nakonec nám tu mohou přistát stovky tisíc hlasů pochybného původu. Proč asi koalice chce, aby změna platila už pro příští volby a ne až ty další, jak bývá zvykem?

No řekněte sami, vzbuzuje ve vás něco takového důvěru? Zvláště když vidíte, jak se pětikoalice potápí a padají jí preference? Jistě, korespondenční volba by to mohla docela dobře zvrátit. Nebo možná ne. Ale máme se spolehnout na to, že všechno proběhne dle pravidel fair play? Když se kabinet ani nesnaží dát občanům nějaké záruky? Podle mě není důvod riskovat, důvěra ve volební systém je u nás vysoká a tenhle nápad by ji mohl pohřbít. Jenomže to je zřejmě vládní většině ukradené, stejně jako obyvatelé Česka.

