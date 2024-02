Kettner (SPD): Má slovenská diplomacie podrobnější a přesnější informace než česká?

reklama

Pane premiére, v pondělí proběhl summit o pomoci Ukrajině v Paříži, svolaný prezidentem Macronem. Ještě před jeho projednáváním prošlo nějaké vyjádření pana premiéra Fica o tom, že rozhodně nebude posílat na Ukrajinu své vojáky.

A v médiích se rozpoutala bouře, že to je nějaká dezinformace a tak dále. Například i paní ministryně Černochová, cituji: Nic takového jsem neslyšela ani nečetla. Přesto bezprostředně po skončení tohoto summitu pan prezident Macron vystoupil a tato slova potvrdil svými výroky.

Proto se chci zeptat, znamená to tedy, že slovenská diplomacie má podrobnější a přesnější informace o probíhajícím summitu než diplomacie česká, čili nejsme úplně v popředí těch diplomatických zájmů? Nebo jsme ty informace měli a co se týká vyjádření těch médií, tak my jsme to takzvaně vymetaforovali s tím, že jsme to nechali být.

Chci se tedy zeptat, kde je tedy pravda, zda tyto informace měla česká diplomacie ještě před zahájením summitu nebo ne.

Děkuji.

