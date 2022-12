Kettner (SPD): Nás učitele nikdy nikdo neučil, jak efektivně vést budoucí kolegy

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády. Měnit se má to, co nefunguje nebo zastaralo nebo žádá doplnění. V případě zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, se dle mého úsudku dlouholetého ředitele školy jedná o doplnění ustanovení, které nám jako učitelům a ředitelům chybělo, ad provázející učitel - uvádějící učitel.

To samé se týká i pozice uvádějícího učitele, který se má po dva roky věnovat absolventovi. Nikdo nezpochybňuje, že nastupující lékař například pracuje pod dohledem zkušeného kolegy. Nikdo se ale také nepozastavuje nad tím, že absolvent pedagogické fakulty od prvního dne může řešit velmi závažné situace bez jakýchkoliv předchozích zkušeností. Vám to nevadí do té doby, dokud se nejedná o vaše dítě.

Ad třídní učitel. V době postcovidové se ještě více než kdy jindy ukazuje, jak důležitá je kvalitní práce s třídním kolektivem. Dávno již neplatí, že třídní učitel je organizátor školního výletu nebo výběrčí peněz na divadelní představení. Třídní učitel je ten, který pro naše děti pomáhá vytvořit bezpečné a podnětné prostředí ve třídě a pomáhá k budování zdravých a funkčních vztahů mezi žáky. Také zde platí, že ani toto učitele nikdo nikdy neučil. Osvícené vedení školy samozřejmě dbá, aby třídní učitelé nevařili z vody a byli adekvátně vyškoleni v těchto dovednostech. Ale je správné, když si zákonem řekneme o to, aby třídní učitelé měli povinnost výše uvedené dovednosti ovládat a také aplikovat.

O vstupu nepedagogicky nebo pedagogicky nevzdělaných lidí do oboru. Jedním z nejvíce sporných bodů v loňské novele, která neprošla, a ta letošní diskuze to opět potvrdila, bylo umožnění vstupu lidem z jiné praxe do učitelské profese. Já děkuju kolegům z hnutí ANO, že se přidávají a že potvrzují, že tenhleten bod je dobře zamýšlen v této novele. Samozřejmě, že každý ředitel si přeje, aby při potřebě obsadit požadovanou aprobaci se mu přihlásilo deset uchazečů, z nichž si může vybrat. Nikomu bych nepřál zažít zoufalství ředitele, když požadovaného učitele prostě nemůže sehnat. Proto dejme řediteli možnost za jasně stanovených podmínek přijmout nepedagoga, samozřejmě s povinností doplnit si pedagogické vzdělání. Věřme ředitelům, že před žáky nepostaví žádného diletanta. A dodávám, že si nepřeji nic jiného, než abychom tento paragraf, jak už řekl kolega Havel, vůbec nemuseli využívat, protože nám fakulty nabídnou dostatek učitelů matematiky, fyziky, informatiky a tak dále.

K tomu by totiž měla přispět i novela školského zákona, která zaručuje učitelům výši platu. Chápu námitky, že se bude jednat o jedinou profesi, která bude používat takové výhody. Dodejme ale, že žádná jiná profese požadující vysokoškolské vzdělání nebyla tak dlouhodobě podfinancovaná, což mimo jiné vedlo i k tomu, že velká část kvalitních maturantů o učitelské dráze vůbec neuvažovala právě z důvodu nízkého platového ohodnocení.

Poslední dva roky, kdy učitelský plat narostl, se zájem o studium na pedagogických fakultách zvýšil i přesto, že stále nedosahuje průměrné výše vysokoškolských profesí. Jak už jsem zmínil ve... nebo jak se říká, nebo jsem zmiňoval ve zpravodajské zprávě, loni se přísně vztahoval tento bod k tarifním tabulkám. Letos je to jinak, letos se mluví o objemu finančních prostředků. V praxi to znamená, že posilujeme větší pravomoci ředitelů odměnit skutečné lídry sboru rozdílovou částkou. Poměr tarifní a nadtarifní částky se v čase posouvá. Býval 90 : 10 %, dnes není výjimka 80 : 20 % dle typu školy. A měli bychom směřovat dle mého poměru aspoň 75 : 25. Už před volbami jsme říkali: věřme ředitelům, oni nejlépe znají své sborovny. A vláda se tak ve svém programovém prohlášení a výší 130 % k tomuto hlásí. Chceme-li konečně posunout vnímání učitelské profese jako prestižního povolání, a čeká nás k tomu dlouhá cesta, výše platu, kvalitní studium a kvalitní praxe jsou funkční podmínkou jenom jako soubor podmínek, nikoliv jednotlivě. Věřte, že navrhované body vedou k cíli, který si všichni přejeme, aby naše děti od katedry provázeli vzděláváním, opakuji, provázeli vzděláváním, motivovaní a úspěšní lidé.

Na závěr mi dovolte vyjádřit jedno přání. A pokud jste tu moji příhodu už někdy slyšeli, tak se vám omlouvám, ale uslyšíte ji znovu. Při mé cestě po Dánsku jsem se ptal jednoho z maturantů dánských, na jakou univerzitu míří. Odpověděl: Rád bych na pedagogickou, tam se nedostanu, tak půjdu na práva. Toto dilema dánského maturanta vypovídá ovšem, o prestiži učitelského povolání v Dánsku. Stejné dilema přeji nejen českým maturantům, ale nám všem a především našim dětem.

Mgr. Zdeněk Kettner SPD



Děkuji, paní předsedající, za slovo. Dámy a pánové. Nebudu nějak extrémně dlouhý. Asi se dalo očekávat, že k této novele vystoupím. Já novelu zákona o politických pracovnících samozřejmě jako pedagog vítám. Jsou tam některé body, se kterými souhlasím, ale mám s tímto zákonem jeden problém. Dal bych za příklad svého kolegu, prostřednictvím paní předsedající, kolegu Haase. To byl perfektně profesionálně připravený zákon, prokonzultovaný, prodiskutovaný skutečně s odbornou veřejností, těch, kterých se to týká. Veškeré pozměňovací návrhy byly opět prodiskutovány, byly tam implementovány. A teprve v okamžiku, kdy ten zákon byl, nemůžu říct úplně přímo dokonalý, možná, že v praxi se ukáže nějaká maličkost, která bude potřebovat doladit, ale věřím tomu, že ten zákon díky tomuto přístupu bude fungovat jako celek.

Bohužel, co se týká této novely, tak já ji takhle připravenou prostě nevidím. Novela byla předložena už minulé volební období. Neprošla. Teď se předkládá znovu. Jsou tam jisté pozitivní změny, ale některé ty zásadní otázky prostě změněny nebyly. Já začnu nejdřív, nejdřív tou pochvalou. To znamená, že určitě za mě pozitivně vítám, že ta novela se snaží nějakým způsobem zaměřit na přípravu těch začínajících učitelů a tak dále. Naprosto souhlasím se svým předřečníkem, to je super. Co se týká těch financí, také naprosto souhlasím Jenom mi přijde trošičku zvláštní, že v okamžiku, kdy se platové podmínky pedagogů mohou zlepšit dobrovolně tím, že zvedneme ruku pro nějaké pozměňovací návrhy, tak to neuděláme, a teď si to dáme do zákona.

Takže se jako sami sebe tedy nutíme, když jsme to neudělali dobrovolně, tak teď holt o tom nebudeme hlasovat a projde to jako zákonem?

Druhá věc, bylo mi řečeno, že se pro to nezvedla ruka, protože ty finance nejsou. Teď najednou máme jistotu, že budou? Až ty peníze nebudou a ono to bude v zákoně, budeme dělat co?Takže říkám, pozitivně hodnotím ty finance, jaksi ale už já koukám trošičku dále.

Dále jsem slyšel, že ředitelům, že to bude super, že kvalitní učitelé dostanou peníze, peníze navíc. Ale teď při schvalování dvou posledních rozpočtů se udělaly všechny kroky pro to, aby tam ty peníze na ty odměny nebyly. Takže ono sice bude hezké, bylo by to fajn, mně by se to strašně moc líbilo, kdyby skutečně učitel, který dělá jenom ten základ, nějak se nesnaží, tak ať dělá za ten základ. Učitel, který se věnuje dětem i ve svém volném čase, odpoledne o víkendech, ať dostane opravdu hodně peněz, aby se ukázalo, že ta maximální práce pro ty děti, že se to i vyplatí z tohohle, z tohohle pohledu. Takže ano, ředitelé by rádi odměňovali, ale už jaksi nemají, nemají z čeho.

Další, další takové moje připomínky. Co se týká té - těch nekvalifikovaných pracovníků. Vzhledem k tomu, jak už dlouho v tom školství pracuji, tak jako ve spoustě odvětví to je takové ode zdi ke zdi. Zažil jsem situaci, kdy najednou se oznámilo, že prostě kdo nebude mít pedagogickou fakultu, nebude smět prostě učit a má na to určitý časový rámec. Takže jsem zažil kolegyni, která měla dva roky do důchodu a přihlásila se na pedagogickou fakultu a ty dva roky studovala. Říkala, že ani nemá zájem nějak se připravovat na státnice, že jí stačí prostě vydržet ty dva roky do toho důchodu, aby prostě nepřišla těsně před důchodem o zaměstnání. A my teď jsme měli obrovský časový rámec na to, abychom systémově v tom školství, to školství upravili tak, abychom těch kvalifikovaných učitelů měli dostatek. Nedělo se to.

Ano, já si dokážu představit profesionála z odborných předmětů na středních školách. To si dokážu představit a myslím si, že to bude i pozitivní, ale na základní škole máme tady nějakou inkluzi, máme tady děti s různými specifickými poruchami a tak dále. Ano, mají k dispozici asistenty pedagoga, které ale v některých případech vy máte v plánu jim odebrat. Ideální by bylo, kdyby tyto děti měl k dispozici speciální pedagog, který je profesionál, který přesně ví, jak na to.

Já jako vystudovaný pedagog v určitých situacích nejsem na to připravený, na práci s těmito dětmi. Dobře. To, že jsem ten pedagog, mi to nějakým způsobem pomůže. Ale já si dost dobře nedokážu představit, jak - ano, profesionál ohledně matematiky bude vyučovat matematiku, ale já si dost dobře nedokážu představit, jak si bez pedagogického vzdělání dokáže s těmito dětmi poradit. Za mě to prostě bude problém.

Za další, určitě se mi líbí ty pozice uvádějícího učitele, provázejícího učitele, zakotvení toho třídního učitele. To se mi určitě líbí, je to skvělé. Ale nerozumím tomu, proč se to dává rovnou do zákona. Školní psychologové se testují 15 let. To testování má svůj význam. Nastavit ty parametry tak, aby to prostě fungovalo. My teď tyto pozice tam rovnou dáme a co když to bude nastavené nějakým - zjistíme, že to úplně nefunguje, bude to potřeba změnit? No tak budeme muset upravovat celý zákon. Proč to neudělat tak, jak je to běžné formou vyhlášky Ministerstva školství nebo nařízení vlády, kdy to fungovat bude, bude to legislativně zakotveno? No, ale v okamžiku, kdy zjistím, že to nějakým způsobem nefunguje, tak v tomto případě nebudeme muset mít ten složitý legislativní proces úpravy zákona, ale prostě upraví se vyhláška. Bude to jednodušší, bude to rychlejší.

A co se týká - neustále tady slyším, že je to podpořené širokou veřejností a tak dále. Když jsem se tak jakoby podíval, kdo všechno s tím nesouhlasí, Asociace děkanů pedagogických fakult, Českomoravský odborový svaz pracovníků. Já vám tady - mám to tady u sebe, číst nebudu, abych vás s tím nezdržoval. Mám tady raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět organizací, profesních organizací týkajících se vzdělávání, které s tím nesouhlasí. Takže by mě zajímalo, kteří profesionálové nám tady zbyli, kteří bezvýhradně s touto novelou souhlasí.

To znamená, já nejsem proti té novele jako takové, já ji vítám. Ale velice mě mrzí, že takto důležitý zákon nepřišel sem do Sněmovny stejným způsobem jako, prostřednictvím paní předsedající, od kolegy Haase, kdy to skutečně bylo vycizelované. Takže myslím si, že přijímat něco, kde určitě bude spousta pozměňovacích návrhů a úprav, takže myslím si, že to je krok špatným směrem. A z tohoto důvodu navrhuji tisk 289 vrátit předkladateli k přepracování. Děkuji.

