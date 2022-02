Kettner (SPD): Nevidím důvod k dalšímu udržování stavu legislativní nouze

reklama

Děkuji, pane předsedající. Trošičku se nestačím divit. Myslím si, že člověk, ale především politik by měl být konzistentní a čitelný ve svých názorech a obzvlášť to platí pro politiky. Co se týká pandemického zákona, tak se nestačím divit. Současná vládnoucí pětikoalice, když byla opozice, tak v rámci předvolebního boje všechno vsadili na jednu kartu a teď začínám mít pocit, že to byla karta falešná. A myslím si, že tu konzistenci v názorech by si zasloužili i jejich voliči.

Ohledně pandemického zákona. Žijeme v době elektronických dat, všechno je dohledatelné, všechno je zjistitelné velice snadnou cestou, nepotřebujete na to složitý aparát, který vám v knihovnách bude hledat pergameny a svitky. A já bych tady chtěl citovat něco, co jsem objevil z 1. 3. 2011: Plénum Ústavního soudu nálezem ze dne 1. 3. 2011 dle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy v řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů vyhovělo návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a uplynutím dne 31. 12. 2011 zrušilo zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podstatou návrhu bylo tvrzení, že napadený zákon nebyl přijat ústavně předepsaným způsobem, konkrétně navrhovatelé namítali, že vládní většina při přijímání zákona jednala zcela nepřiměřeně a svévolně, když zneužila institut legislativní nouze atd. atd.

To znamená, tady už nějaká situace, kdy jsme měli legislativní nouzi, a bylo to smeteno ze stolu. Když si vezmu ohledně té legislativní nouze, opět budu citovat: Ústavní pořádek explicitně připouští možnost projednat vládní návrh zákona ve zkráceném jednání pouze na základě čl. 8 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, a to v době stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. A já teď marně přemýšlím, kde máme například ten válečný stav. I když zase na druhou stranu možná, že někteří váleční jestřábi, kteří jsou zde přítomní, tak možná vědí více než my, možná už se připravují na věci budoucí. Nevím, netuším.

Každopádně nevidím tady důvod dál k udržování stavu legislativní nouze. Ta legislativní nouze byla vytvořena na základě pandemického stavu. Obecně vidíme, že všude už se rozvolňuje, a například i Dánsko, které patřilo k těm státům s největšími restrikcemi, tak dneska oznámilo, že od těchto restrikcí naprosto a úplně upouští. Takže opravdu já ten důvod, proč to nadále udržovat, nevidím. Pokud tedy opravdu potřebujeme nějaký takový zákon, nerozumím tomu v okamžiku, kdy spousta renomovaných právníků, já jsem učitel, nejsem právník, ale předpokládám, že ti lidé jsou uznávanými právníky, takže asi vědí, co říkají, a oni ten zákon, který chceme probírat v rámci té legislativní nouze, cupují na maličké kousíčky. Takže si říkám, proč to tlačit přes legislativní nouzi? Co nám brání, protože tady je stále řečeno, že to bude potřeba někdy na podzim, my máme dostatek času, abychom se na to zaměřili, a mimo stav legislativní nouze za normálního stavu věcí, abychom skutečně do hloubky se nad tím zamysleli, abychom mohli vytvořit pracovní skupiny, abychom nevytvořili zase nějaký legislativní zmetek, který bude dělat neplechu. Nebylo by to ani poprvé a bohužel si myslím, že by to nebylo ani naposledy.

A jen tak mimochodem, slyšel jsem, že nová vládní pětikoalice chce lidi sjednocovat, že chce být pro všechny občany. Takže na základě tohoto, co se tady děje, předpokládám, že ty občany, kteří proti tomu protestují a dávají vám najevo svoji nelibost, předpokládám, že asi nepovažujete za občany České republiky.

Děkuji.

