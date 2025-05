ČEZ: V elektrárně Ledvice si můžete spočítat si přínos fotovoltaiky na střeše rodinného domu

„Přijeli jsme poznávat krásy a zajímavosti Ústeckého kraje, neboť zde máme partnerské město. Tím je nedaleká Bílina, ale tentokrát zde nejsme oficiálně, i když nás po výstupu na nejvyšší rozhlednu v republice ještě čeká i výstup na tamní radniční věž,“ uvedl starosta Kobylí Pavel Kotík. Jak dodal, na sever Čech si prostě jen udělali čtyřdenní výlet i se svými partnerkami. „Abychom to tady lépe poznali, když jde o oficiality, tak moc času na turistické cíle nezbývá. Takže jsme se samozřejmě prošli Mostem, kde jsme ubytovaní, partnerským městem Bílinou a poznali blíže jejich okolí. Zavítali jsme k Jezeru Most i si vyšlápli na Bořeň. Co se týče infocentra, exkurze výrobním areálem elektrárny a rozhledny; tak toto propojení považujeme za jedno z nejlepších a nejzajímavějších v industriální turistice vůbec.“

Také starostu Kotíka a jeho kolegy po vstupu do infocentra ihned zaujalo něco, co na dálku připomíná obří astroláb. „Opravdu je to velmi zajímavé. Nastavíte si, jaké máte doma spotřebiče, na jakou světovou stranu je orientován váš dům, sklon střechy, plochu střechy, zda bude dobíjet i elektromobil či ohřívat vodu v bazénu, průměrnou spotřebu elektrické energie a další data, a pak už jen čekáte, jaký bude mít pro vaši domácnost přínos fotovoltaické elektrárny na střeše. Přístroj vám výpočty dokonce zašle i e-mailem. Takže máte hned po ruce výrobu, spotřebu i úspory.“

Simulátor vyrobili na zakázku pro Skupinu ČEZ v plzeňské Techmanii ve dvou exponátech a díky zadání nejrůznějších vstupních dat slouží ke konfiguraci situace pro pořízení FVE technologie. „Simulátor fotovoltaické elektrárny pro váš dům“, tak se oficiálně celé zařízení jmenuje, je vyrobený z překližky, má kruhový půdorys, v jehož středu stojí maketa domu s okolním náznakem krajiny. Nad ním je znázorněna otočným obloukem sluneční dráha, obsahující LED panely, které simulují „denní intenzitu svitu“ v ten či onen okamžik. Vzhledem k vyznačeným světovým stranám je to i jakýsi veliký kompas, neboť dům se natáčí tam, kam je podle zadaných parametrů skutečně nasměrován. Infocentrum Elektrárny Ledvice se velmi intenzivně věnuje přechodu na nízkoemisní a bezemisní zdroje energie a tento exponát tak odráží nastupující trendy v energetice.

„Jeden máme nastálo na podporu technologií a vysvětlení fungování fotovoltaických elektráren už od roku 2022 v Zákaznickém centru v Plzni. Druhý je putovní. Používáme ho na různých výstavách, veletrzích, konferencích a v rámci dalších prezentací spojených s fotovoltaikou. Nyní je ovšem na šest měsíců zapůjčen do Infocentra Elektrárny Ledvice, aby posloužil případným zájemcům o instalaci solárních panelů na střechách rodinných domů k teoretickému nástřelu, jak na to. Samozřejmě pokud pak navštíví některé z našich zákaznických center, dostane se jim od našich specialistů na FVE detailního vysvětlení všeho, co pomocí simulátoru o svých možnostech zjistili,“ poznamenala Hana Salajková, koordinátorka aktivit Zákaznických center Skupiny ČEZ.

Infocentrum Elektrárny Ledvice je zaměřené na klasickou energetiku a je jediné svého druhu v ČR. Tematicky doplňuje ostatní infocentra Skupiny ČEZ věnující se jaderné energetice a obnovitelným zdrojům. Návštěvníky přitom seznamuje s končící érou doby uhelné. Elektrárna Ledvice, respektive její moderní, vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry, tuto éru jako poslední definitivně uzavře. Průvodkyně ovšem přibližují návštěvníkům i budoucnost energetiky na příkladu obnovitelných zdrojů, neboť součástí provozu Elektrárny Ledvice jsou i čtyři bezlopatkové odvalovací turbíny a také pokusné pole různých druhů solárních panelů, na nichž ČEZ testuje jejich možnosti praktického využití, a to hlavně v agrovoltaice. Nyní k nim, zatím na půl roku, přibyl i simulátor fotovoltaiky pro rodinné domy. Za patnáct let existence infocentra si do něj našlo cestu více než 80 000 návštěvníků. Jen v loňském roce jich bylo 10 400.