Nejen kampaň, ale i vojenská sabotáž. Maďarsko viní Ukrajinu

Ukrajinci před pár dny oznámili, že rozbili maďarskou špionážní skupinu. Informoval o tom např. britský deník The Guardian s tím, že Ukrajinci viní vládu v Budapešti, že skupina sbírala citlivé informace pro případ jakéhokoli budoucího vojenského vpádu na Ukrajinu.

List The Guardian, který pracoval s informacemi SBU uvedl, že špionážní síť vedl „důstojník maďarské vojenské rozvědky“ a že operace byla navržena tak, aby odhalila informace o zranitelnosti ukrajinské obrany v západních regionech.

Jeden z naverbovaných agentů měl údajně za úkol síť spolupracovníků nadále rozšiřovat, a pokud by to bylo možné, předat maďarské straně i informace přímo z fronty.

Dva zadržení podezřelí čelí obvinění z velezrady, za které jim hrozí doživotní vězení.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó obvinění odmítl jako „propagandu“ a oznámil vyhoštění dvou Ukrajinců, kteří byli označeni za „špiony pracující pod diplomatickým krytím“ na ukrajinském velvyslanectví v Budapešti.

Maďarský premiér Viktor Orbán naopak tvrdí, že pokud se někdo vměšuje do vnitřních záležitostí, dělají to Ukrajinci vůči Maďarům. Maďarská vláda by prý totiž s definitivní platností zjistila, co si Maďaři myslí o vstupu Ukrajiny do EU. A Ukrajinci se prý snaží proces tázání zhatit.

„Ukrajina zahájila koordinovanou kampaň na očernění Maďarska, aby podkopala naši iniciativu uspořádat referendum o členství (Ukrajiny) v EU,“ řekl Orbán po zasedání Maďarské rady obrany. Na Orbánova slova upozornil server Telex.hu.

Orbán tvrdí, že Ukrajinci ve své snaze využívají maďarskou opozici. Ačkoli nezmínil jméno konkrétního politika či strany. Pravděpodobně měl na mysli opoziční stranu TISZA.

„Maďarská opoziční strana se tak aktivně podílela na speciální operaci ukrajinské tajné služby. Nic takového se v naší paměti nikdy nestalo,“ řekl Orbán.

Orbán uvedl, že Maďarsko bude pokračovat v národních konzultacích o žádosti Ukrajiny o členství v EU a zdůraznil, že „ani Brusel, ani Kyjev nemohou rozhodovat za maďarský lid“.

Ekonom a publicista Pavel Šik tvrdí, že špionážní a referendové kauze předcházela o pár dní dříve situace, o které se však podle Šika v českých médiích nepsalo.

„Dle maďarských zdrojů válka mezi ukrajinskou a maďarskou rozvědkou ale započala ještě dříve. Na únorovém zasedání parlamentního výboru pro národní bezpečnost bylo prý oznámeno, že Ukrajinci zahájili operaci tajné služby, jejímž cílem bylo zdiskreditovat Viktora Orbána. Maďarské zpravodajské služby začaly zjišťovat ukrajinské zdroje k tomuto plánu a ukrajinské složky následně zmobilizovaly značné síly k vyšetřování a zjištění, kdo maďarským službám poskytl tyto tajné informace. Dle informací Maďarské tajné služby byly také údajně získány informace, že Ukrajinci chtějí s využitím Budapešti provést jistou sabotážní operaci – nikoli proti Maďarsku, ale proti Rusku a dle zdrojů maďarských médií z okruhu zpravodajských služeb Ukrajinci prováděli na Zakarpatí výcvik pro tyto akce,“ pokračoval Šik.

