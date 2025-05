Ukrajinci v Polsku naříkají, že je Poláci šikanují. Je dusno

Americký prezident Donald Trump naznačoval, že když už je na cestě po Saúdské Arábii a dalších arabských zemích, mohl by zavítat i do tureckého Istanbulu na potenciální setkání prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem. Podle agentury Reuters ale nakonec do možných jednání v Istanbulu nevstoupí. Pošle své vyjednavače Stevea Witkoffa a Keitha Kellogga.

Zelenskyj naléhal na prezidenta Trumpa, aby do Istanbulu přijel, protože pokud přijede, bude to jasný vzkaz pro Putina, že by se také měl objevit. „Pokud by potvrdil svou účast, myslím, že by to Putina také podnítilo k účasti,“ řekl na Trumpovu adresu Zelenskyj. Na prezidentova slova upozornil server deníku New York Times.

Kellogg v úterním rozhovoru pro Fox Business Network uvedl, že Zelenskyj bude ve čtvrtek na schůzce v Istanbulu a že pokud se Putin objeví, připojí se k rozhovorům i Trump. „Doufáme, že se objeví i prezident Putin a pak tam bude i prezident Trump. Mohlo by to být naprosto neuvěřitelné setkání,“ řekl. „Opravdu věřím, že pokud si všichni tři lídři sednou a promluví, můžeme dosáhnout míru docela rychle.“

Zatím však Rusové pokračují v útocích na ukrajinské území a v Polsku stále více tamních obyvatel vzkazuje Ukrajincům, aby se vrátili domů. Informuje o tom britská BBC s tím, že výzvám, aby raději odešli domů, čelí ukrajinští kluci a holky v polských třídách.

Své o tom ví i paní Svitlana, která s dcerou utekla před ruskými smrtícími drony do Polska. Dcera si oblíbila tamní školu a dlouho vše fungovalo bez problémů.

Je jednou z desítek Ukrajinců žijících v Polsku, kteří BBC řekli, že protiukrajinské nálady v posledních měsících značně vzrostly. Mnozí popsali, že zažili osahávání ve veřejné dopravě, šikanu ve školách a xenofobní útoky v on-line prostoru.

Dcera paní Svitlany byla posměškům spolužáků vystavena častěji. Jednou k ní prý přišly starší dívky z vyššího ročníku, které ji vyzvaly, aby přestala mluvit ukrajinsky a celé to završily tím, že si najednou rychle lehly na zem a začaly volat „raketa, raketa, k zemi“. A když viděly, jaký strach dostala dcera Svitlany, začaly se smát na celé kolo. A dcera paní Svitlany dorazila domů s pláčem.

Ruská raketa dopadla na Svitlanino rodné město na Ukrajině jen několik dní předtím a zabila desítky civilistů včetně dětí. Její dcera prý byla ten den velmi smutná.

Podle BBC k napětí přispívá polarizující kampaň prezidentských voleb, přičemž první kolo hlasování se koná v neděli. Prezidentský kandidát Slawomir Mentzen, který je v současnosti v průzkumech třetí, je ostře protiukrajinský a podporuje „dohodu“ s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Na druhém místě je konzervativec Karol Nawrocki, který se staví proti členství Ukrajiny v EU a NATO a proti finanční pomoci uprchlíkům, ale podporuje válečné úsilí. Nejvíce proukrajinským kandidátem je favorit Rafal Trzaskowski z koalice premiéra Donalda Tuska, ačkoli i on slíbil snížení sociálních dávek Ukrajincům.

„V práci mnoho lidí říká, že Ukrajinci sem přicházejí a chovají se špatně. A moji ukrajinští přátelé říkají, že se chtějí vrátit domů, protože Poláci nás nepřijímají. Je děsivé tady teď žít,“ poznamenala paní Svitlana, která si pro účely článku BBC raději nechala změnit i jméno, aby v Polsku nečelila dalšímu tlaku.

Podle vládních statistik žije v Polsku nejméně 2,5 milionu Ukrajinců, což je téměř 7 % celkové polské populace.

Michal Marek, který vede nevládní organizaci monitorující dezinformace a propagandu v Polsku, BBC popsal příklad protiukrajinských útoků, které se šíří na sociálních sítích. „Hlavní narativy jsou, že Ukrajinci kradou peníze z polského rozpočtu, že si nás Ukrajinci neváží, že nás chtějí okrást a zabít a že jsou zodpovědní za válku,“ uvedl.

