Kislingerová (ANO): Městským částem rozdělí Praha z rezervy o 228,9 milionu víc

Městské části v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z investiční rezervy pro MČ ze dne 16. 1. 2018, předložily požadavky na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na 214 akcí v celkové výši 3,41 mld. Kč. Z toho směřovalo 22 požadavků v objemu 174,9 mil. Kč do oblasti mateřských škol, 61 požadavků v objemu 1,25 mld. Kč do oblasti základních škol a 131 požadavků v objemu 1,99 mld. Kč do ostatních oblastí.

Vzhledem k tomu, že předložené požadavky městských částí značně překročily schválenou investiční rezervu, navrhla náměstkyně Kislingerová posílit rezervu pro MČ na úkor rozpočtu běžných výdajů vlastního hl. města Prahy o 70 mil. Kč a rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hl. m. Prahy o 158,9 mil. Kč. Návrh musí ještě schválit pražské zastupitelstvo.

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. BPP



nám. primátora HMP Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jsem ráda, že jsem našla způsob, jak uspokojit požadavky městských částí. Podle struktury účelu uvedeného v přijatých žádostech hlavní město Praha dotacemi podpoří zejména kapitolu školství. Jsem přesvědčena, že investice do vzdělání se v budoucnosti neztratí,“ uvedla náměstkyně Kislingerová.

Celkem 436 mil. Kč míří do kapitoly školství, mládež a sport, z toho na mateřské školy 54 mil. Kč, na základní školy 373 mil. Kč a na sportovní hřiště mimo areály školských zařízení 9 mil. Kč.

Psali jsme: Kislingerová (ANO): Do Botanické zahrady letos Praha investuje 37,5 milionu Kislingerová (ANO): Když mlčící většina hořce pláče Kislingerová (ANO): Bude premiérem Harry Potter nebo David Copperfield? Kislingerová (ANO): Věřím, že se budeme s motorkáři loučit s úsměvem na tváři

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV