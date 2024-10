Klán (KSČM): Fiala a Piráti - tlačítko, které spustilo politickou bouři

Petr Fiala, premiér České republiky, je známý pro svou klidnou povahu a akademickou důkladnost. Málokdy se pouští do dramatických výstupů, a tak si všichni mysleli, že koalice s Piráty bude dlouhá a stabilní až do konce volebního období v roce 2025. Jenže jednoho dne se stalo něco, co nikdo nečekal. Fiala prý omylem stiskl „tlačítko“ a... Piráti byli rázem vyhozeni z vlády.

Ano, slyšíte dobře. Byl to ten okamžik, kdy lidé začali přemýšlet o tom, jestli máme v republice všechna důležitá tlačítka dostatečně zabezpečená. Ještěže Česko „nemá jaderné zbraně“. Hrůza domyslet, co by Fiala udělal, kdyby měl v rukou „jaderný kufřík“. Tisková mluvčí vlády by možná musela v dalším prohlášení vysvětlovat, proč na mapě zmizely menší evropské státy. "Omyl," vysvětlil by Fiala klidně do kamery, zatímco by si dál popíjel čaj a kontroloval diář.

Ale zpět k Pirátům. Spekuluje se, že celé to drama vzniklo jen kvůli tomu, že Fiala dostal nový notebook. A jak všichni víme, kombinace nového počítače a politiky nikdy není dobrá. "Chtěl jsem jen zkontrolovat email," vysvětloval později premiér s mírným úsměvem, zatímco si kolem něj ministři rozčileně kontrolovali klávesnice. Jenže místo emailu se ozvalo známé "klik" a v tu chvíli byli Piráti... „pryč“.

Ivan Bartoš, předseda Pirátů, to komentoval s nadhledem: „No, alespoň nás Fiala neodstřelil z vlády doslova." Ovšem, když se novináři zeptali, jak se cítí po tak rychlém konci, Bartoš odpověděl: „Znáte to, někdy se prostě přihlásíte a zjistíte, že vám někdo smazal účet. Jen v našem případě to byl premiér a účet byl vládní."

Od té doby se spekuluje, že v příštím volebním období bude každý ministr vybaven speciálním ovladačem s červeným tlačítkem a nápisem "NEKLIKEJ!". Fiala už dostal doporučení, aby si pro jistotu pořídil antivirový program, který by blokoval všechny tlačítkové katastrofy. A kdo ví, možná to bude nová priorita české vlády: ochrana tlačítek, aby už nikdy žádná politická strana nezmizela ze scény pouhým stisknutím klávesy.

A zatímco Piráti hledají své místo zpět na palubě, Fiala se snaží najít správné tlačítko, kterým by všechno napravil. Možná už přišel na to, že by bylo bezpečnější, kdyby měl místo počítače jen obyčejný papír a tužku.

Jedno je ale jisté, jaderný kufřík, pokud by ho Fiala kdy dostal, je teď v „dvojnásobném zabezpečení“.

Mgr. Jan Klán KSČM



