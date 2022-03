Klán (KSČM): Fialův výlet na Ukrajinu

reklama

Ono to tak může naoko vypadat. Krásný příběh o tom, jak předseda vlády České republiky vystavil svůj život všanc v boji za mír. Jenže nic není černobílé. V tomto krátkém komentáři vám představím několik pozoruhodných ale.

Nebudu zde vytvářet konspirační teorie o tom, proč náš předseda vlády vyrazil na agresí sužovanou Ukrajinu zrovna 15. března, kdy si připomínáme začátek okupace zbytku Československa nacistickým Německem v roce 1939. To ponechme stranou. Je zajímavé sledovat, s kým vlastně Petr Fiala na Ukrajinu jel. Jak premiér Slovinska, stejně i Polska jsou ve své podstatě populisté. Nebo snad Petr Fiala neví, že jsou to populisté? On neví, že Janša vzal úplatek a je de facto korupčník? To by měl předseda vlády vrátit všechny diplomy z politologie, pokud tohle neví.

Je ale zajímavé sledovat politiku ODS v tuzemsku. Tato strana tvrdí, že se s populisty nemluví, tak proč s jinými populisty z jiných států jede na Ukrajinu? Jestliže tedy jel s populisty na Ukrajinu, tak je to přiznání se k tomu, že ODS je vlastně populistickou stranou. Ostatně k tomu má asi celá cesta i sloužit.

Anketa Vede si Petr Fiala ve funkci premiéra dobře? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26731 lidí

Média přinesla zprávu, že předsedové vlád jeli do Kyjeva vlakem. Že by se opakovala stejná chyba a cestovali všichni jedním vlakem? Ostatně něco podobného jsme již viděli v případě Polska v roce 2010 a havárie vládního letadla u Smolenska. Takže si myslím, že žádným vlakem nejeli. Před ním a v něm se jen fotografovali pro novináře a jeli auty. Rusové mají totiž v oblasti satelit, takže vlak lze bez problémů sledovat. Navíc se domnívám, že ve vlaku, který mířil ke Kyjevu, se vezla munice. Ostatně kudy jinudy na Ukrajinu přichází munice? Přes Polsko nebo Slovensko. No a kdo dodává poslední dobou nejvíce munice? Česká republika.

Záhadou zůstává, proč na Ukrajinu nevyrazil třeba francouzský prezident Macron nebo německý kancléř Scholz? Že by to bylo nebezpečné? Určitě ano. Ostatně i přední vojenští odborníci říkají, že Petr Fiala silně riskuje. Na celou věc je ale nutné nahlížet ještě optikou západních zemí. Francie i Německo sledují své vlastní zájmy a proto na Ukrajinu nepojedou. Ostatně se již provalilo, že Francie dodávala Rusku zbraňové systémy i po roce 2014 do nedávné doby a Německo chce s Ruskem stále obchodovat na bázi dodávek ropy a zemního plynu. Takže obě dvě země sledují své vlastní zájmy. Francie jako v roce 1938 a Německo jako v době Ostpolitik.

Jsem velice zvědavý, zda návštěva premiéra Fialy na Ukrajině nějak pomůže vyřešit vysoké ceny pohonných hmot, vysokou inflaci, problém s integrací válečných uprchlíků nebo zda ukrajinskému prezidentovi přislíbí další dodávky zbraní, aby později mohli říkat – dodali jsme nejvíce munice a nejvíce jsme posílili mír.

Mgr. Jan Klán KSČM



