Klán (KSČM): Mír, válka a byznys - peníze až na prvním místě

Jestliže se v roce 2022 stovky firem na protest proti Rusku z jeho trhu stáhly, mnohé zůstaly. S postupem doby se navíc některé i vrátily. Jaký je důvod tohoto kroku? Pragmatismus a byznys. Peníze se přeci musí točit a slovy bývalého předsedy ODS V. Klause nelze rozlišit mezi čistými a špinavými penězi. Tak jako v divokých devadesátých.

Byznys je byznys. Ať to stojí, co to stojí. Prostě peníze až na prvním místě, tak jako v dobách, kdy H. Ford podporoval A. Hitlera a vydělával na válce. Nic se nezměnilo, kapitalisté mají za úkol jen vydělávat a hromadit bohatství. Za každou cenu.

Nyní se podívejme na Českou republiku, která má na ruském trhu svých několik želízek ve „válečném“ ohni. Jedná se například o energetickou společnost ČEZ, a.s. (Noční můra, denní běs. Na účtech nám peníze míchá, plení les. Jak se zpívá v jedné písničce). Tato společnost se podílí na dodávkách energetických zařízení a technologií do Ruska a obráceně. Že by snad tajně spolupracovali s ruskou firmou Rosatom na dostavbě Dukovan?

Mgr. Jan Klán KSČM



Inu ale stále nevíme, kdy vláda Petra Fialy polostátní společnost úplně zestátní, jak nám pan premiér v době energetické krize bujaře vykřikoval. Minoritní akcionáři ale asi mají větší sílu, než ti většinoví. Obchodování s Ruskem nikoho netrápí. Dokonce netrápí ani bankéře, ministra průmyslu a obchodu J. Síkelu nebo ministra financí Z. Stanjuru. Hlavně když jsou dividendy. Protiruská rétorika je jen na oko. Podobně jako s dodávkami ruského plynu.

Pozadu nezůstává ani Škoda Auto. I tato společnost, jejímž vlastníkem je německý Wolkswagen, čile obchoduje s Ruskem. Nachází se tam totiž jeden z největších trhů. Takže proč uvolnit prostor konkurenci? Tohle přeci v kapitalistické logice nejde. Vždyť by o práci přišlo mnoho lidí. Dokonce i mnohé společnosti, navázané na Škodu Auto, obchodují s Ruskem. Proč ne? Nebo snad P. Fiala v rámci své protiruské rétoriky plánuje také zestátnění Škoda Auto, aby byly další dividendy? Co by tomu asi poté řekli vlastníci v Německu, kteří vlastní většinu hlasovacích práv ve společnosti Volkswagen. Možná by ale vládě mohl pomoci Katar, který rovněž vlastní část akcií. Přeci jen se zemí, kde se porušují lidská práva, horečně navazují obchodní styky přední politici Pravdy a Lásky, navazující na humanismus V. Havla.

Pivovar Pilsner Urquell, který je součástí nadnárodní skupiny Asahi Breweries, vyrábí oblíbené pivo, které je k dostání všude po světě. Dokonce je toto pivo k mání i na ruském trhu, byť se tam dle jeho zástupců nic od nás nevyváží, tak je otázkou, jak se tam pivo dostává? Prý se tam pašuje. Takže jakými cestami? Kde se pivo vaří, tam se dobře daří, kde se pivo pije, tam se dobře žije. Jak se zpívá v jedné známé písničce.

Akorát je škoda, že pivovar již není náš a zisky plynou pryč. Co s tím udělá vláda P. Fialy? Otázkou je, co se tedy v Rusku skutečně vaří a jak se tam různé suroviny dostávají? Pivovar vlastní Japonci, kteří jej koupili od Britů. Japonci krátce po vzniku konfliktu na Ukrajině sice vydali prohlášení, že v Rusku ukončí svoji činnost, ale od té doby nejsou žádné relevantní výstupy. V onom prohlášení z roku 2022 stojí, že v Rusku ani Bělorusku nemají přímou výrobu a nic nedovážejí. Ve stanovisku je ale napsáno, že na trhu nadále zůstává Kozel a některé další značky.

Vítejme tedy v globálním kapitalismu, kde lze obejít téměř všechno. Svět je natolik propojen, že se i do zdánlivě izolované země dostanou světoznámé značky. Takže i když firma tvrdí, že v Rusku nic nenajdete, tak se tam vše dostane přes třetí země, které s Ruskem čile obchodují. Sankce už v době globálního kapitalismu nefungují, tak jako kdysi, a jejich zavádění je střelbou do vlastní nohy. Takže jak to tedy vlastně je?

Další zajímavá situace panuje se značkou Hamé. Ano, zlaté dědictví, které dnes vlastní norská skupina Orkla. Ta po vzniku konfliktu hned oznámila, že se z Ruska stáhne a ukončí tam veškerou výrobu. Jenže co se nestalo? Výroba jede vesele dál, paštiky Hamé se v Rusku normálně prodávají i přes bohulibá prohlášení, že tomu tak nebude. Prostě zlaté dědictví. Co s tím udělá pirátský ministr zahraničí J. Lipavský? Vyzve skupinu Orkla, aby z Ruska zmizela se svými výrobky Hamé?

To jsou jen namátkou naše (rozumějme, sídlící na našem území a většinou ve vlastnictví cizího kapitálu) velké společnosti, jež obchodují s Ruskem, které je pravicovými politiky od P. Fialy a V. Rakušana až po pirátského ministra zahraničních věcí J. Lipavského označováno za agresora a démona. Zakáží snad těmto společnostem obchodovat s Ruskem?

Kdepak. Nezakáží. To by totiž museli zakázat obchodovat (nebo uvalit sankce) i evropským firmám. Zejména těm z Německa nebo Francie. Namátkou si můžeme uvést: Danone, Philips, Metro AG, Linde, Bonduelle nebo Carrefour, a tak bychom mohli pokračovat dál. Jen ty zbrojaře, kteří vydělávají na válce a smrti, má jaksi pod palcem tuzemská lobby, sídlící nejen na Hradě. Za to by se člověk styděl! Fialo, STAČILO!