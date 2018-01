Klaus (ODS): Jak my nelékaři vnímáme tyhle vládní novoty

Vážené dámy, vážení pánové, hezké odpoledne.

Já se omlouvám, že jsem první nelékař, který tady bude hovořit k tomuto tématu, ale moje dcera, která má maturitní ples teď ve čtvrtek, se hlásí na lékařskou fakultu, takže mě když tak tady nevyžeňte od pultíku. Týká se to samozřejmě nás všech, přesto ale samozřejmě můj pohled bude velice laický. Já vám řeknu tři případy, které se mi touto novinkou toho EET pro lékaře dostalo za poslední dobu.

První příklad. Dětská doktorka pediatrička naší Elinky mi říkala - prosím vás, odložte to nebo zrušte to, je to šílené. Dobře.

Druhý příklad. Moje přítelkyně byla u lékaře, profesora kliniky, byla vyšetřena. Poté pan profesor asi třicet minut za pomoci lapiducha a tří sester tiskl elektronický recept a za velice nedůstojného nadávání. Moje přítelkyně odešla nakonec s tím receptem do lékárny a tam jí to nevydali, že to nelze. Horko těžko telefonovala, pak poslali esemeskový recept a ten z nějakého záhadného důvodu prošel. Desítky minut lidi, kteří se věnují pacientům nebo kteří si chtějí vyzvednout léky, byli šikanováni.

A třetí příklad. Píše mi předseda České lékařské komory, která sdružuje všechny lékaře. Píše: Nezodpovědný experiment s povinnými elektronickými recepty uvrhl naše zdravotnictví do chaosu. K poškození pacientů nedošlo pouze díky tomu, že lékaři jsou ochotni vystavovat i nadále recepty klasickým způsobem atd. atd. atd..

Takže tak, jako my nelékaři, 99 % populace, asi vnímám tyhle ty vládní novoty - elektronizovat všechno, zase lidem něco nařídit a ono to v jádru nefunguje a vy v terénu si s tím nějak poraďte. Čili já velice podporuji senátní návrh a podpořte ho také.

Děkuji vám.

Mgr. Václav Klaus ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Vojtěch: Systém e-receptů funguje Svoboda (ODS): Řešení, které máme na stole, dává prostor k odstranění všech chyb e-receptu Senátor Plaček: Senátu je jasné, že elektronizaci se zabránit nedá Ministr Ťok: Dvoukolejný systém provádění STK zůstane zachován

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV