Klaus (Trikolóra): Já piji raději silnější piva, tam už ta daň je poměrně vysoká

Dobrý den, dámy a pánové, já vás dlouho nezdržím. My jako Trikolóra podpoříme tento vládní zákon, podpoříme i pozměňovací návrh poslance Munzara.

Abych krátce vystoupil, pro tento zákon tady budeme všichni odleva doprava. To je celkem jasné, kvůli tomu tady nemusíme vést diskuse. Ale řekněme si, co je skutečně dlouhodobé řešení tohoto problému, protože takovýchto problémů má celá ekonomika plno. Problémy jsou dva. Za prvé nízké daně, čili otevřít debatu o spotřebních daních. Kvůli lobby moravských poslanců před dvaceti lety vinaři nemají žádné spotřební daně. Pivo má. Já piji raději silnější piva, tam už ta daň je poměrně vysoká, čili bavme se o snížení daní nebo prostě o daňovém systému České republika u piva. To je jeden způsob řešení.

Druhý způsob řešení je okamžitě otevřte restaurace, malé provozovny, všechny obchody, aby měly to pivo kde prodávat. To je přece druhé řešení, které je systémové. Teď zvedneme ruku a něco tady někomu nahradíme. To je samozřejmě dobře a všichni pro to budeme, ale řešme ty věci systémově, podporujme to, co má Česká republika silné, což je pivo. Když přijdete do USA, skoro jediný český výrobek, který jsem tam kdy viděl, bylo pivo. Podpořme to, protože to je náš národní poklad, a podpořme to dlouhodobým snížením daní. Ne teď nějakým jednorázovým opatřením, které někoho připozachrání.

Děkuji.

