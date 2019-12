Klaus (Trikolóra): Každý ať podniká, jak umí, v rámci zákona, ale platí z toho daně

Dobrý den, dámy a pánové. Možná ještě budu vystupovat ke školskému zákonu, tak vám nepopřeji hezké Vánoce teď.

Chtěl bych se vyjádřit k Airbnb, k tomu pronajímání bytů pro účely krátkodobého ubytování a jak vážný problém to je, či není. Tady zcela bez emocí, když se na to podíváme, tak to má dva aspekty. Jeden je ten, že dochází ke změně paradigmatu a mladí lidé nějakým jiným způsobem využívají taxislužbu, ubytování a další věci, než je třeba zvyklá starší generace. Abych zůstal sám u sebe, já když chci jet taxíkem, tak na něj většinou v centru ještě stále zamávám. Oni se hrozně diví, že se jim to nestalo už rok. Nebo volám slečně na centrálu a oni mi nějak jako řeknou, kdy to auto přijede, nebo mi přijde esemeska a já takhle jedu. Moje děti se na to samozřejmě koukají, jako kdybych byl dinosaurus, protože mají nějaké ty aplikace, kde vidí, jak to autíčko jezdí.

Úplně podobně je to s ubytováním v cizině. Já když někam jedu, tak mám jako pocit, že jako seriózní člověk jdu k hotelu a tam mě vítá portýr a jdu se ubytovat. Když budu spokojen, tak tam budu bydlet i příště. Ale čím dál větší část mladší generace, nebo takových lidí, kteří mají mladický duch, se prostě ubytovává u někoho v podnájmu. To je věc, se kterou podle mě se nedá nic dělat. To je prostě změna toho, jak se lidé chovají. A žádný poslanec ani nikdo jiný s tím nic nenadělá.

Co je problém, je, že velká část tohoto nového byznysu se nikterak nedaní. To znamená, že člověk má byt, ten seriózně pronajme na smlouvu, třeba na dva roky nebo déle, ale pronajme to člověku, který takovýchto bytů si pronajme dvacet a ty pak jede normálně úplně stejně jako hotel a neplatí z toho žádné daně. Takže tady musím říct, že to řešení, které musí přijít, je jedno jediné, a sice tyto věci zdaňovat. My můžeme samozřejmě donutit Airbnb a Ubery a všechno, ať dají českému státu data, ať víme, když tady chtějí podnikat, kolik toho tam jaksi proběhlo, aby to stát zdanil. Český stát dokáže velice tvrdě zakročovat proti obchodníkům. Česká obchodní inspekce dělá fiktivní nákupy a všechno možné další. Čili stejným způsobem by se dalo jaksi potírat nelegální ubytovávání, ze kterého se neplatí žádné daně. Toto má stát dělat. Nedělá to. Poškozuje české hotely a další věci. A místo toho vždycky přijde pár jako myslitelů tady, velice často tedy poslanec Nacher, a teď vymyslí nějaký přílepek, kterým se to má jako vyřešit. To žádné řešení není. Je to úplně stejné jako s těmi průvodci.

Vy tady vymýšlíte nesmyslný průvodcovský zákon a ten problém je zase ten, že ti lidé akorát neplatí daně! Oni stojí s deštníkem, slibují lidem, že je zadarmo provedou Prahou no a potom v nějaké restauraci na závěr oni jim platí spropitné, které nedaní. Kdyby to danili, tak je to jiný marketing a zkrátka služba, jako kterákoliv jiná. Čili český stát a poslancové tady vládní, místo, aby tlačili na ministryni financí a Ministerstvo průmyslu a nevím kam všude to spadá, aby se z toho platily daně a bylo to normální podnikání jako každé druhé, tak tady vymýšlíte nesmyslné zákony, že tamhle přijde nějaké obecní zastupitelstvo a budou lidem zakazovat, kdo smí pronajímat a kdo nesmí. To samozřejmě pak hraničí s tím, že řada obecních rad jsou lehce jurodivé. Tamhle pan poslanec Čižinský má klimatickou nouzi, no tak klidně taky pak dokáže určovat lidem, kdo smí pronajímat byt a kdo nesmí. To přece jsme pak na hraně vyvlastňování. Čili vraťme meritum tohoto zákona k tomu, o čem je, tzn. každý ať podniká, jak umí, v rámci zákona, ale platí z toho daně. Tím bude celý problém vyřešen, ale nikoliv tímto komickým přílepkem k úplně jinému zákonu, abychom řešili takto vážný problém. Čili stojí to zato, ať to vláda načte, ať se tady do krve hádáme a přijme se nějakým způsobem opatření, které jim to bude upravovat, chránit slušné české pronajímatele, chránit hotely atd.

No a poslední věc, tak snad aspoň tamhle na té části politického spektra ctíme soukromé vlastnictví. (Ukazuje doprava.) Tak přece ten majitel má právo taky říkat, co se s tím domem děje. Čili když tam např. někdo dělá nepořádek a podobně, tak majitel má právo mu to zakázat, nebo společenství vlastníků apod. Čili zase do toho nechat zasahovat státní moc je špatně.

Takže abych to shrnul: Trikolóra si přeje, aby se problematika Airbnb, Uber a dalších věcí dostala na jednání Sněmovny. Pakliže to nikdo jiný nepředloží, tak my to zdvihneme, ale rozhodně odmítáme, aby tady nějakou klakou pražského Magistrátu to sem přinesl jeden poslanec a dělal tady takovéto zmatky. A v této podobě to nepodpoříme. Děkuji.

