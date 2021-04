Klaus (Trikolóra): Koupil jsem si na to nový respirátor, protože ten starý už byl dost opelichaný

reklama

Já vaši omluvu přijímám, pane předsedající. Koupil jsem si na to nový respirátor dneska v lékárně, protože ten starý, který přežil čtyři údery pandemie, už byl takový dost opelichaný. (Pobavení v sále.) Takže snad jsme všichni i hygienicky tady v pořádku.

Před chvílí jsme projednávali zákon, kdy se skupina aktivistů domáhala toho, aby vám stát zajistil dítě, i když ho biologicky třeba mít nemůžete. Tak já teď před vás předstupuji jako aktivista a budu se snažit, aby vám stát zajistil svobodu slova. Chápu, že to je daleko méně významný a méně ušlechtilý důvod, než měla ta daleko organizovanější skupina aktivistů, ale je to tak.

Zákon tady leží už snad asi rok, nebo docela dlouho, tak začnu něčím aktuálním. V Indii zuří nějaká zase ta pandemie. Lidé se velice bouří a útočí na premiéra Módího. Největší sociální síť Facebook začala mazat statusy s hashtagem ResignModi. To znamená výzvy k rezignaci premiéra, že nezvládá svoji práci. To je zpráva z dnešního dne z Novinek. Říkám to jenom proto, že přestože zákon tady leží rok, ta situace je samozřejmě nadále aktuální.

Teď začnu trošku obecně. K čemu je parlament? Za prvé jsme tady proto, abychom tak nějak určili, co je vládní většina, což se tady asi na čtvrtý pokus povedlo, byť je to takové stále nejasné. A druhá věc je, přijímáme zákony. Zákonů bychom měli přijímat relativně málo. My jsme přijali desítky a desítky zákonů na covid a pandemický zákon. Asi tušíte, jak to ministru Hamáčkovi pomohlo v tom boji. Nijak. Virus trošku odchází, protože se zlepšilo počasí. Přijímáme zákony regulační, které někoho otravují. Přijímáme často zákony na základě lobbismu. Ten minulý byl klasický případ. Ale my bychom spíš měli těch zákonů přijímat málo a spíš zákony, které chrání naši společnost a to, na čem je založená, jak se chováme.

Jednou z těchto nejvýznačnějších hodnot je svoboda slova. Je pro nás důležitá. A svět okolo nás se mění. Dříve měla více méně monopol řekněme televize, proto máme několik zákonů o televizi, volíme tady lidi do rady, hádáme se okolo toho a nějakým způsobem to regulujeme. Nyní ale už se lidi tolik nehádají v hospodě, často se hádají na sociálních sítích a doba se mění. Když já jsem byl mladý tatínek, tak se děti zajímaly, jestli mám s sebou pálku na pinčes na víkend, to bylo to hlavní. Teď je to nezajímá. Teď je zajímá, jestli mám s sebou přenosnou wifinu, aby si tam mohly šmrdlat nějaké ty nesmysly. Zkrátka a dobře ta doba se mění. A díky tomu tady máme několik obrovských monopolních cizokrajných společností, které výrazným způsobem ovlivňují naši společnost, výsledky voleb a dalších věcí.

Současný svět a nová levice má tendenci svobodu slova ničit. Oni nepřísahají na Free Speech jako my staří demokraté, volný projev. Oni rozlišují Hate Speech a Fair Speech, taková ta zlá vyjádření a taková ta správná, ta moderní, ta pokroková. To je samozřejmě devastující pro společnost, ve které žijeme. Jako houby po dešti se množí organizace, které údajně volí s dezinformacemi a fact-checkingem, nebo dělají fact-checking, ověřovaní pravdy. Nebudeme si zastírat, samozřejmě že je velký rozdíl, jestli takovýto institut fact-checkingu povede poslanec Volný nebo tady poslanec Navrkal, že? Ty výsledky se budou dost lišit.

Žijeme v době, kdy padají výrazně vyšší tresty za verbální trestné činy než za násilné. Měli jsme tady před pár týdny situaci, že jakýsi mladík, ani nevím, jestli schvaloval, ale každopádně tedy neodsuzoval vraždění v mešitě na Novém Zélandu, a byl potrestán šesti lety nepodmíněně na Facebooku, kdežto lidé, kteří řekněme skopou dědečka před samoobsluhou kvůli penězům, dostanou často čtyři roky. Měli jsme případy znásilnění a podobně s nižšími tresty. Poslanec Benda tady ráno hovořil o fotbale. Klasická situace - někomu málem ukopnout hlavu, kopat do ležícího, napůl zraněného hráče je daleko méně trestáno než údajně nějaká fotbalová nadávka, která padla v zápalu boje.

A ani těm lžím nedokážeme moc čelit. Ony ty velké lži jsou tažené těmi největšími médii. To není... Zamlada si pamatuji, jak na nás chrlili, že tajné služby - USA v tomto případě - mají jasno, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení připravené k použití. Vznikla kvůli tomu válka. Vznikly kvůli tomu statisíce mrtvých. Rozvrat Blízkého východu i části západních hodnot na této planetě. No a co se ukázalo? Žádné takovéto zbraně tam nebyly.

V České republice jsme měli taky různé zprávy, viz, že výuka dějepisu je proruská a podobné nesmysly, které se pak ukázalo, že tam někdo napsal díky politickému zadání, ale s realitou jaksi neměly co činit. Čili tím chci říci, že to, o co musíme usilovat, je, abychom za každou cenu hájili volnou soutěž idejí, myšlenek, slov a hodnot. Na tom je naše demokracie založená. Teď na podzim, já už se účastnit nebudu, ale budou volby a budou soutěžit jednotlivé tábory, kdo má lepší program a volat lidi, ať je podpoří. Rozhodně bychom nechtěli, abychom měli stranu jenom jednu z nějakého odůvodnění, že nějaká jiná strana je taková nebo maková, nebo hájí špatného nebo onakého, protože základ demokracie je, ať si to lidi přeberou a rozhodnou se podle svého. Úplně stejně je to s vyjádřeními ve veřejném prostoru. Já nechci, a proto je taky podán tento zákon, aby tady byly jakési komise, které budou rozhodovat, který zákon je hodnotný, který není. Ve veřejném prostoru mají právo být slova a myšlenky chytré i hloupé, inspirují i provokativní, takové i makové. Když je nějaká nepravdivá, jistě se najde dostatek lidí, kteří budou poukazovat, že ten a ten politik nehovoří pravdu.

Poslední argument - řada vlád světa, a teď nemyslím tu indickou, kterou jsem uvedl na začátku, těch diktátorských samozřejmě dotlačila ty velké světové provozovatele těchto sítí k tomu, že v některých zemích jsou ta cenzurní pravidla přísnější, než je ten celosvětový průměr. A já chci jenom tu jednu jedinou věc, aby to v České republice bylo naopak. Toto nejsou naše hodnoty. Jestli to mají ve Vietnamu tak, že chtějí honit chudáky, kteří si myslí, že na sociální síti si řeknou něco svobodného, já toto nechci a chci, aby Česká republika šla přesně opačnou cestou. Tento zákon spolupodepsalo asi třicet poslanců ze všech politických stran s výjimkou Pirátů, a pak tedy ještě pan poslanec Vácha z topky ten souhlas stáhl a nějakým způsobem se snaží tuto situaci řešit. Chtěl bych vás poprosit, abyste zákon pustili do druhého čtení. Já nikterak netvrdím, že ta přesná dikce toho, co je přestupek a co už by bylo ještě horší a tak dále, nemůže doznat jakékoliv změny. Já chci pouze hájit to, že jsme tady od toho, abychom hájili svobodu slova, abychom hájili demokracii, abychom hájili práva všech lidí na to, na čem naše země zbohatla a co jsou naše tradice a nenechat si ty útoky nové levice neustále přerůstat přes hlavu, protože pak se budete moc divit, jak to skončí. Tady si už ráno stěžoval pan poslanec Výborný. No logicky, protože ve věci homosexuálních adopcí a podobně zastává konzervativní stanovisko, tak už je na hraně toho, aby neměl přístup na sociální sítě, byl tam ostrakizován, nahlašován, začal si dělat autocenzuru, co už může říct, nemůže říct a druhá strana smí říct naprosto všechno. Tentokrát se to týkalo pana poslance, řekněme, za stranu lidovou, ale my jsme to zažívali dnes a denně. No a brzo se to může týkat u nějaké věc vás. Čeká televize, volba do rady, tohle, tamhle, tak budete na tapetě vy a ti noví soudruzi vás budou nahánět a budou se vám snažit zavřít ústa. Vždyť prezident USA, byla mu zavřena ústa na těchto sociálních sítích, aby nesměl promluvit bez ohledu na to, jestli jsme fandili panu Bidenovi nebo panu Trumpovi.

Takže stručně a jasně, je to zákon, který se snaží chránit svobodu slova, snaží se zabránit cenzurním zásahům. Podepsaly ho tři desítky poslanců ze všech politických stran a já jim za to děkuji. A velice vás prosím, abychom ho pustili do druhého čtení, kde se nikterak nebráním tomu, že jistě budou návrhy, co tam ještě zpřesnit, zmírnit, udělat tak, onak, ale nějakým způsobem se snažit tuto stranu barikády hájit. Děkuji.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Braňte se! Cenzura bude vládnout a popravovat. Český vědec rozkryl hrozbu i jména Takto funguje cenzura v koronakrizi. Petr Žantovský odhaluje hrozivé příklady. Zapleten i SÚKL Okamura (SPD): Lžou ráno, lžou odpoledne, lžou večer Komunistka Konečná vytáhla do boje proti internetové cenzuře

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.