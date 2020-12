Klaus (Trikolóra): Moc nerozumím, jak se zastaví pandemie tím, že se poslankyně nechá očkovat

reklama

Tak já jako matematik a logik moc nerozumím, jak se zastaví celosvětová pandemie tím, že se poslankyně Gajdůšková nechá očkovat, ale budiž. Kvůli tomu jsem nevystoupil.

Pane ministře, můj oblíbený autor G. K. Chesterton řekl, že když chcete kritizovat, aby to mělo váhu, je dobré zmínit dobré vlastnosti kritizovaného. Takže já bych vám chtěl poděkovat, že jste tou rétorikou proti strachu apod. přispěl před 14 dny této společnosti i jejímu duševnímu zdraví.

Tato debata se skutečně vede o to, že očkování bude nepovinné, ale když třeba ti lidé nebudou očkováni, si nebudou moci nakoupit potraviny, tak je to vlastně povinnost. Já to schválně přeháním, abych to vysvětlil. Čili celá ta debata se vede o tom, aby ta dobrovolnost byla skutečně zaručena.

A teď se vás zeptám ještě na něco, na co jsem se vás chtěl zeptat včera. Já nikterak nezpochybňuji přínos vakcinace nebo očkování na zdraví obyvatelstva, to přece může zpochybňovat jenom idiot, vymýcení spousty chorob, na druhou stranu velice důležitá je také imunita. Ta je pro to zdraví, zejména proti chřipkám, jedna ze základních věcí, tak se vás jako obyvatel Pece pod Sněžkou ptám, proč zakazujete spuštění lyžařských areálů a zabraňujete lidem, aby byli na čerstvém vzduchu. Z čeho tam ti lidé mají žít? Když tady lidé můžou juchat někde po barech už zase znova, tak čemu vadí, že stojí s nějakými šátky přes obličej a brýlemi, většinou jsou to rodiny ve frontě a lyžují. Takže tohle jsem na vás chtěl apelovat, abyste jakoby nehájil jenom zájmy těch velkých korporátů, které vyrobí nějakou tu evropskou vakcínu. To už trošku některé z nás straší, když slyší to slovo, ale abyste také přispíval k zdraví obyvatelstva i dalšími prostředky, jako je třeba pobyt na čerstvém vzduchu, jako je třeba duševní vyrovnanost, ke které jste myslím velice na rozdíl od svého kolegy Prymuly přispěl na počátku svého působení a bylo to velice kladně vnímáno myslím celou společností. Děkuji.

