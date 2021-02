Klaus (Trikolóra): Neexistuje žádný ústavní zákon o tom, jak má být poslanec vyšňořen

reklama

Dobrý den, dámy a pánové. Já již vím díky minulé zkušenosti i dnešku, že mám pět minut, tak se to budu snažit stihnout. Minule jsem se snažil navrhnout bod týkající se Národní sportovní agentury, protože zcela sdílím tu myšlenku, že není pod jakoukoliv kontrolou poslanců a veřejnosti. Vy asi víte, že vznikal průzkum za těžké peníze, který ukazoval, že třeba MMA je míň divácky populární než modelářství a takhle to tam chtěli rozdělovat. A já jsem říkal, že normálně bych k tomu interpeloval pana ministra Plagu jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, bylo by to ve čtvrtek a nemuseli bychom tím obtěžovat poslance při pořadu schůze. Proto se dnes ztotožňuji s panem Okamurou a podpoříme návrh pana Jurečky, aby se to projednalo, protože to je nesystémové.

Druhé, co jsme navrhovali minule a prohráli o čtyři hlasy, bylo otevření škol. Já myslím, že i tady to má vývoj, že ta naše idea našla odezvu i u trošku větších stran. Je fakt, že většina veřejnosti, většina učitelů, většina žáků, studentů a myslím, že snad už i většina Sněmovny si přeje okamžité a rychlé otevření škol. Ta včerejší tisková konference, kde ani nepřišel ministr školství, mě nenaplnila tím, že je snaha něco řešit. Já si myslím, že je za pět minut dvanáct, nebo už spíš dvanáct a pět minut, že nesmíme obětovat mladou generaci a chtěl bych zítra ve 14.30 po pevně zařazených bodech krátce projednat stanovisko vlády k rychlému otevření škol a zvýšit ten tlak na to, aby školy byly otevřeny daleko rychleji než tím vyhýbavým stylem, kterým se tím snaží vláda proplouvat. Když vidíme data ze Švédska, z Finska, z dalších zemí, kde k žádnému lockdownu nedošlo, školy jsou tam otevřené a covid, včetně britské mutace, tam je samozřejmě také. Viděli jsme data pana ministra, která ukazoval, a sice, že páťáků je nakažených více než druháků. Přitom druháci do školy chodí, páťáci nechodí, čili neexistuje žádný relevantní důvod kromě takových těch zvykových, že jsme to kdysi zavedli, a teď v tom chceme pokračovat a čekat a čekat, aby školy nebyly otevřené. Proto jaksi plédujeme, nebudu to zastírat, zvýšit ten tlak na vládu, protože mladou generaci obětovat nemůžeme. Tak to je tedy ten bod, který navrhuji.

Co se týče Národní sportovní agentury, tak se připojíme k panu Jurečkovi. To je zbytečné, abych načítal zvlášť.

A ještě třetí věc, já si myslím, že neexistuje žádný ústavní zákon o tom, jak má poslanec přijít vyšňořen do síně, nezlobte se na mě. Když sem někdo chodí bez obleku, nebo nevhodně oblečen, je to jeho ostuda. A mně tyto způsoby připadají lehce pokrytecké. Je tady řada poslanců, která nenosí roušku, já je nechci jmenovat, někteří sedí nedaleko okolo mě. Řada poslanců tady jí a svačí, sedí nás tady 200 v malém vydýchaném prostoru, čili já se opravdu necítím ohrožen, že někdo nemá to slušné vychování a nerespektuje ostatní a myslím si, že holt to musíme vydržet, že to je taky demokracie. Já se tady nechci podílet na tom, že policie vyvádí poslance. Je to jejich ostuda, ale nehrál bych s nimi tuhletu hru.

