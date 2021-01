Klaus (Trikolóra): Ohrožujeme zdravé a ekonomicky likvidujeme lidi po statisících

reklama

Dobrý den, dámy a pánové, hezký nový rok.

My podpoříme zařazení obou těchto bodů, tak jak tady velké politické kluby řekly, ale podle našeho názoru zúžit debatu jenom na očkování je málo. Ta debata bude velice plochá, vakcína není v Evropě, tak tady vcelku se o tom bude diskutovat a pak se budou přetřásat možná různé bulvární záležitosti, který úředník nechal očkovat svoji manželku a který ne a podobně. Já si myslím, že věcí k řešení je více. My bychom rádi zařadili na zítra ve 14.30 bod, který se jmenuje Ochrana nejvíce ohrožených skupin. Rádi bychom tento bod projednali, aby se projednával ještě před projednáváním nouzového stavu. A to odůvodnění je zhruba toto: Vláda, tento stát utratil 500 miliard Kč na to, abychom patrně, předpokládám, chránili životy obyvatel.

Čtvrtina všech zemřelých jsou lidé z domovů seniorů, domovů důchodců a podobně, kde žije jenom asi procento obyvatel. Když jsem to matematickou trojčlenkou spočetl, tak na jednoho takto žijícího dědečka nebo babičku připadá hodně přes milion Kč a já myslím, že my se máme bavit o tom, jak stát chrání ty nejvíce ohrožené, jak investoval aspoň těchto 125 miliard Kč, zda je tam nejmodernější testování, zda jsme spustili kampaně, aby si rodiny mohly - a finančně byly motivovány - tyto staré lidi třeba vzít domů.

Anketa Co byste vzkázali Miroslavu Kalouskovi? Hodně zdraví 4% Budete nám chybět, byla s Vámi legrace 1% Neměl jsem Vás rád, ale máte můj respekt 3% Díky za vše, co jste udělal 4% Jeho odchod mě nechává klidným 88% hlasovalo: 736 lidí

Co všechno děláme, abychom tu podporu cílili na ty skutečně ohrožené, a nikoli že zakazujeme třeťákům a maturantům chodit do školy a mému synovi na trénink, a víceméně ohrožujeme zdravé a likvidujeme lidi ekonomicky po statisících. Tohleto je téma, které bych řekl, že je strategický přístup k řešení epidemie, protože je jasné, že až tu budeme teď přetřásat tu vakcinaci, tak tímto tempem bude trvat 13,5 roku, když zase použijeme jednoduchou matematiku, a bohužel nebude teď univerzálním řešením v tomto volebním období. Takže to je jeden bod, který bychom rádi zařadili na zítra na 14.30.

A na něj navazující druhý bod by se jmenoval Otevření škol. Já jsem jednal s několika důležitými školskými asociacemi, čistě abych znal názor jejich a učitelů základních škol, gymnázií na otevírání škol. Mám z toho jednoznačnou jaksi zpětnou vazbu, že je silná poptávka po tom, otevřít alespoň malotřídky, otevřít školy třeťákům, deváťákům a maturantům. Já bych rád, kdyby v tomto bodě vystoupil pan ministr školství a obhájil na základě nějakých dat, z jakého důvodu prvňáci a druháci do školy chodí a třeťáci a čtvrťáci třeba do školy nechodí.

Pakliže jsou jasná data, že nakažených třeťáků je malinko a nakažených prvňáčků je hodně, pak jsem schopen akceptovat jaksi to, že vláda nějakým způsobem se snaží ty školy zavírat a ty další děti tam nepouštět. Pakliže ale vláda žádná data nezjišťuje, tak vládne jenom podobně jako pomocí neexistujícího "psu" (PES) čistě náhodně, co se jí zrovna zlíbí, a to není dobře, a pokud ta data jsou stejná, že těch třeťáků a prvňáků je nakažených stejně, nebo dokonce těch třeťáků, co pobíhají okolo paneláku nebo jsou doma, koukají na distanční výuku je více, tak není sebemenší důvod školy neotevřít.

Čili to je věc, která je vážná, pakliže školy zůstanou ještě dalšího půl roku zavřeny, tak budeme mít zase stovky miliard Kč ztráty díky klesající vzdělanosti populace, a myslím zase, že to je téma, kde já nemusím mít pravdu, ale rád bych slyšel ta data, že díky tomu, jak vláda koná a třeťáky do školy nepouští a prvňáky ano, tak zachraňuje životy našich spoluobčanů. Já si tím jist nejsem. Takže toto jsou dva body, které bych rád zařadil.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Klaus (Trikolóra): Jsme proti jakémukoli násilí Klaus (Trikolóra): PSA budeme spíš jíst než ho sledovat… Klaus (Trikolóra): Pane ministře, vy pokaždé říkáte trošku něco jiného Klaus (Trikolóra): Jsme rádi, když mají peníze občané, a ne vláda, zejména tato vláda

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.