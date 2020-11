Klaus (Trikolóra): Řada nezodpovědných otců přestane platit už vůbec

reklama

Dobrý den, dámy a pánové.

Do diskuse se hlásí takřka samé ženy, s výjimkou ještě pana poslance Bauera, který jde po mně. Tak já bych řekl také pár slov a rád bych zde hájil pozici třeba mužů. Třeba mužů, kteří se starají o své děti, platí na ně. Já platím na čtyři děti. A nevidím jediný důvod, proč bych měl jako daňový poplatník platit ještě na další nezodpovědné tatínky. Já nezpochybňuji ušlechtilý - paní ministryně, laskavě mě nechte hovořit a své rádobyvtipné poznámky si nechte někam do hospody nebo na nějaké vaše aktivy a nikoli zde do Sněmovny! (na ministryni Maláčovou u stolku předkladatelů)

Anketa Je v České republice zbytečně moc restaurací? Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 3548 lidí

Já nezpochybňuji ušlechtilý záměr předkladatelů tohoto zákona, ale řekněme si, k čemu to povede. Řada nezodpovědných otců přestane platit už vůbec, protože řekne: No, vždyť to zaplatí stát! Já teď nemám, Jano, stát ti to dá. Já teď platit nebudu.

Čili my se zase snažíme něco, co je lidská přirozenost, co je věc, jak se lidé chovají - někteří vychovají děti výborně, někteří hůře - snažíme se na to napasovat stát, aby to za nás nějakým způsobem řešil. V době, kdy čelíme obrovskému státnímu dluhu zavádíme další sociální dávku. To je věc, která není systémová a zase se snažíme říci, tak něco v té společnosti je a stát se postará. Ale stát, to jsou daňoví poplatníci v první řadě. Vy jste tady zavřeli drobné provozovny, nechali jen ty velké, těch lidí ubývá a ubývá, co ty daně platí. A nakonec vám dojdou i peníze těch druhých. Čili tohle je jeden ze zákonů, který jde přímo tímto směrem. Já ho z tohoto principu nemohu podpořit a Trikolora pro něj nebude hlasovat.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Klaus (Trikolóra): Vyžrali jste stát zevnitř Klaus (Trikolóra): Noční můra pro demokracii z USA? Korespondenční volba Klaus (Trikolóra): My se domníváme, že umrtvování společnosti není řešením Klaus (Trikolóra): Jenom jakési držhubné nebo volebné podporovat nebudeme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.