Klaus (Trikolóra): Státní rozpočet už neexistuje

Dobrý den. Hnutí Trikolóra velice záleží na důstojném prožívání pozdějšího věku našich důchodců a seniorů. Požadujeme ovšem, aby řešení, se kterým se přichází, bylo koncepční, sneslo měřítko několika let, sneslo měřítko i současné situace, kde se nacházíme. To, co předložila vláda, někteří lidé tomu říkají držhubné a volebné apod., já bych takto pejorativní nebyl, ale skutečně žádné koncepční řešení to není. Byl to nahodilý výkřik.

Jediné, co bych dal paní ministryni za pravdu, je, že už to je jedno. Státní rozpočet neexistuje, čili jestli se dá 30 mld. důchodcům, 20 semhle, 14 tamhle, už nezmění nic na ničem a to tady paní po mé pravici jistě velice dobře ví.

Myslím, že doba, co přichází, bude těžká, budeme muset osvěžit nějaké hodnoty, které vždycky panovaly. Jedna z nich je mezigenerační solidarita. Ve Sněmovně leží návrh Trikolóry, který právě posiluje, za prvé, snižování daní, za druhé možnost místo státu posílat peníze lidem, kteří pracují a snad ještě pracovat budou, peníze svým rodičům nebo prarodičům, kteří čerpají starobní důchod.

Náš návrh je uložen v tom pořadí, jak to u těch menších klubů bývá. My jsme ho teď načetli jako pozměňovací návrh, protože skutečně je potřeba, a klidně i dneska, nemusí se to zase odkládat, začít tu debatu koncepčně. Čili to je tato věc.

Proti pět tisícům důchodcům v zásadě nic nemáme. Je to z hlediska rozvratu státního rozpočtu jedno a důchodci jsou skupina, která si za svou celoživotní práci ty peníze zaslouží více než jiní. Na druhou stranu skutečně je potřeba jejich situaci řešit dlouhodobě a udržitelně. Čili z toho důvodu jsme předložili pozměňovací návrh a já se k němu přihlásím ještě v podrobné rozpravě. Děkuji.

