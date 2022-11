Knechtová (ANO): Navrhuji využít EET jako základ pro dititalizaci státu

reklama

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane ministře,

je jasné, že elektronická evidence tržeb výrazně zlepšila přehled o podnikatelském prostředí. Já i mnoho dalších odborníků stále doufáme, že ke kroku úplného zrušení nedojde. Cituji z vyjádření Hospodářské komory: Pokračování EET na dobrovolné bázi by nepromarnilo vynaložené náklady podnikatelů na pořízení a udržování podkladních systémů a také veřejné výdaje na automatizovaný daňový informační systém, který provozuje veřejná správa.

Ráda bych se zastavila u tvrzení, že výrazně rostou bezhotovostní platby. Růst bezhotovostních plateb přišel jako reakce na konkrétní situaci, ano, i zavedením EET. Od roku 2016, kdy byl přijat tento zákon, došlo k významným společenským a ekonomickým změnám. Díky EET si obchodníci velmi rychle osvojili bezhotovostní platby a my jsme se tak opravdu mohli cítit jako v 21. století. Zrušení EET způsobí ústup obchodníků od bezhotovostních plateb a vrátíme se o 10 let zpět. Kdo říká opak, tak si lže do kapsy. Zrušením EET obchodník už jednoduše nebude mít motivaci provozovat bezhotovostní platby. Cituji ze závěrečné zprávy Zhodnocení dopadů regulace.

Smyslem evidence tržeb bylo zejména minimalizovat daňové úniky dané nevykazováním hotovostních tržeb, u kterých neexistuje digitální stopa. Toto riziko sice přetrvává, nicméně s ohledem na výše uvedené trendy a další opatření je výrazně nižší než v době vzniku evidence tržeb s tím, že s ohledem na předpokládané snižování významu hotovostních transakcí bude význam této formy evidence i nadále klesat. Takže my pouze předpokládáme, to je to důležité slovo - předpokládáme - a vůbec nezohledňujeme současnou ekonomickou a hospodářskou situaci. Stále čekám, že i v této souvislosti Ministerstvo financí zveřejní relevantní podklad, že zavedení EET nemělo takový ekonomický přínos, abychom měli možnost nezávisle ověřit toto stanovisko a podklady pro tento názor. V debatě se stále přetahujeme o jedinou pravdu a EET hodnotíme pouze z vlastního úhlu pohledu. Chybí mi celkové strategické informace, tak jak tomu bylo při zavádění této právní úpravy. Vláda se vlastně vůbec nezabývá požadavkem na zvýšení férovosti jak v podnikatelském prostředí, tak oblastí rychlosti a spolehlivosti výběru daní.

Lenka Knechtová ANO 2011



Kde je nezávislé posouzení analýzy nákladů, výnosů a fungování elektronické evidence tržeb a hlavně vyhodnocení rizik. U takto strategického rozhodnutí se přece nemůžeme opírat pouze o zveřejněné programové prohlášení, které nepočítá s opětovným zavedením povinnosti elektronicky evidovat tržba od ledna 2023. A jak - a znovu se ptám - a jak se vláda vypořádala s názorem, že zrušení EET reálně může znamenat přechod stovek milionů korun až miliard korun zpět do šedé zóny, kdy část podnikatelů tyto tržby nevykáže, neodvede za ně daně?

Ze strany vlády jde o zmaření rozsáhlé investice státu i soukromých subjektů. Stát investoval do EET téměř miliardu, což je řádově méně, než kolik EET ročně rozpočtu přinese. Soukromé subjekty investovaly v součtu ještě více. Plýtvání, které není podloženo fakty, ale pouhým politickým zadáním. Ukazuje se, jak nehospodárně vláda přistupuje k veřejným penězům, zatímco neustále vykládá lidem o zodpovědné rozpočtové politice.

Neustále slyšíme, na co všechno chybějí peníze, ale tady státní rozpočet dobrovolně připravíme o 13 mld. Jde o 13 mld ročně, takže každý další rok, kdy bude vláda plakat nad vysokými schodky, může vinit jenom sama sebe.

Já bych ráda uvedla pro srovnání výsledky studie o rozsahu šedé ekonomiky v České republice, procentuálně z HDP, kdy v roce 2010, tedy za vlády ODS, to bylo 16,7 %, v roce 2019, tedy poslední rok před covidem, to bylo již jen 13 % a v roce 2021, tedy po vypnutí EET, to skočilo nahoru na 13,9 %.

Ještě bych ráda uvedla současné názory lidí z praxe. Řada odborníků i samotných restauratérů se dnes vyjadřuje jasně: "Bylo by správné EET zachovat na dobrovolné bázi s tím, že by podnikatelé, kteří by systém využívali, měli nějaké výhody od státu." Stát by jim nepřímo vzkázal, že jim důvěřuje ", říká Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků."

V současné době kdy je systém pozastaven, dál dobrovolně eviduje své tržby přes 200 podnikatelů. S motivací odměn od státu by se jich k systému mnoho dalších vrátilo.

"Benefitem by mohlo být například to, že by tito podnikatelé nebyli v hledáčku Finanční správy. Případně ve chvíli, kdy by se zase musela nějakým způsobem zavádět opatření podobné těm v pandemii, byli by to právě evidující podnikatelé, kteří by dostali přednostně kompenzace od státu za to, že své příjmy transparentně přiznávají", vyjmenovává zástupce asociace.

Také Miroslav Lukeš, který vede Českou fintechovou asociaci, je přesvědčen, že zrušení EET by bylo promarněnou příležitostí. "Je to nástroj, který přijala velká část podnikatelů a který přinesl celou řadu benefitů. Stát by měl spíše hledat možnosti, jak tento systém využít v rámci digitalizace. Dovedl bych si představit využít systém v myšlence digitálního daňového přiznání. To už dnes funguje v různých zemích. Tvrdíme, jak moc digitalizujeme Česko, přitom v plánu je vlastně vypnutí digitalizace maloobchodu".

Navrhuji využít EET jako základ pro dititalizaci státu a rozšířit systém na vytvoření prostředí, které by zajistilo podklady pro daňové přiznání, a tím pomoci se snížením administrativní zátěže poplatníků. Tímto apeluji i na pirátskou stranu, která má digitalizace plnou pusu, ale jediné, co zatím očividně dokážou, je prohlasovat zrušení EET, který byl v době zavedení a stále je přelomovým digitálním nástrojem. Asi takhle se to s digitalizací myslí.

Apeluji na váš rozum a svědomí. Nepromarněme to, co už byl odpracováno, nepromarněme příležitost a investici, která se stala zbytečně předmětem bouře politických soubojů. Nedělejme krok do minulosti.

Děkuji.

