Kobza (SPD): Američané poslali Bidenovi vzkaz - nezájem

Biden tak složil přísahu v zabarikádovaném městě - úřady uzavřely několik mostů či stanice metra v centru Washingtonu a na křižovatkách vyrostla ozbrojená kontrolní stanoviště. Údajně všechna tato opatření byla zavedena z obavy před nějakými pouličními sroceními příznivců odcházejícího prezidenta Trumpa. Agentura AP uvedla, že policie zachytila v hodinách před inaugurací „znepokojivé rozhovory na internetu“, v nichž se někteří lidé domlouvali na plánech, jak akci narušit. Samozřejmě si to všechno přičte k dobru Biden a jeho tým. Hleďme, jak rychle jsme zatočili s těmi „agresivními trumpovci“ (tento výraz použily ve svém titulku i naše Novinky.cz. Jenomže ouha – žádní trumpovci se nedostavili a bidenovců jen pár. Mohli klidně jít o členy jeho předvolební kampaně, kteří si postáváním za policejními zátarasy plnili svou placenou povinnost, kdo ví. Tak tako tak Amerika jako celek dala Bidenovi jasně najevo: nezajímáte nás. Na Bidenově místě bych se nad tím zamyslel. Jestliže nestojím nikomu ani za pořádnou demonstraci (nezapomeňme, že počty voličů každého z kandidátů byly téměř totožné, Amerika je vejpůl), pak je v kolébce svobody něco špatně. Jestli se z ní nestává náhodou rakev svobody a kolébka nové totality.

Nejen Američané, ale vlastně lidé na celém světě (roli jehož četníka Amerika tak dlouho a tak ráda hraje) si v tuto chvíli kladou důležitější otázky, než jaké šaty měla Lady Gaga při zpěvu hymny Stars And Stripes nebo proč si JillBidenová vzala svého muže až na čtvrtý pokus. Ano, to jsou „informace“, které plní mainstreamový (někdo říká po pravdě „držhubný“) tisk a další média. Kdyby přiletěl Marťan a nevěděl nic o tom, co se tu dělo do středy tohoto týdne, asi by si ukroutil hlavu. Podle letmého nahlédnutí do mediálních reflexí totiž lze snadno říci, že Trump je jakýsi mezinárodně hledaný zločinec s fašistoidními sklony, který usiluje o neblaho (řečeno po klausovsku) pro celou Ameriku, a proto je třeba jej izolovat, možná časem i zlikvidovat, každopádně odstavit od všech možností veřejně mluvit, a tím konečně zachránit tu nebohou Ameriku. Pokud by se dotyčný Marťan ale podíval na prezidentské volby v Latinské Americe a třeba nedávné v Ugandě, asi by si řekl, že volby, hraničící s vojenským pučem, jsou asi na Zemi zvykem.

Mgr. Jiří Kobza SPD



Jaké jsou však ty skoro nikým nekladené, avšak kruciální otázky, přičemž odpovědi na ně mohou rozhodovat o celé budoucnosti lidstva a možná i planety? Jak dopadne Trumpova snaha o převod smlouvy START z bilaterální na multilaterální se zapojením Číny?Jak dopadne Blízký východ stíhaný kataklyzmaty občanských i agresivních válek, mimochodem i díky agresivní výbojné strategii Trumpových předchůdců? To Trump byl přece první v řadě, kdo učinil důležité kroky v řešení konfliktu v Sýrii a kdo začal stahoval americké vojáky z Iráku a Afghánistánu. Vzpomeňme: Obama toto slíbil při svém nástupu do prvního mandátu, dostal za to bianco šek v podobě Nobelovy ceny míru – a skutek utek. Americké kontingenty zůstaly víceméně na svých místech. A otázka, která by měla zajímat i českého voliče: Zruší Biden také kontrakt na ty zastaralé vrtulníky, které tak servilně podepsala Babišova vláda? Otázek je mnoho, odpovědi zatím žádné.

To jediné, co nám zatím Biden předvedl, je však děsivé. Na inauguraci, kde vystupovali většinově nebílí Američané, zaznívala slova o rasismu, o potlačení bílé nadřazenosti – ano, přesně takto doslova to zaznělo z bilých Bidenových úst. Máme to chápat tak, že se Amerika propadne do další éry pozitivní diskriminace nebílých? Kolik takových Seattlů Američany ještě čeká a jak dlouho potrvá, než se naši místní aktivisté a migrační neziskovky pokusí zachránit svůj business a začnou nějakou formu BLM prosazovat i u nás?

Biden rovněž ohlásil bourání Trumpovy mexické pohraniční zdi a připravenost přijmout až 10 milionů migrantů – a protože se ve střední Americe neválčí, nebudou to zcela jistě migranti ohrožení válkou, nýbrž migranti ekonomičtí. Jak se na těch 10 milionů nově natažených rukou na slíbenou hmotnou pomoc bude stávajících 35 milionů Hispánců, desítky milionů černochů, nespočet Číňanů a dalších přesídlenců? Jako na krutý politický byznys, který v důsledku ožebračí především je samé. Lze si domyslet, že Americe hrozí ne jedna, ale hned dvě občanské války. Jedna ideologická, mezi trumpisty a bidenovci a druhá mezi různými množinami barevných. Jediné, co Biden za jediný den ve funkci dosáhl, je přinést Americe perspektivu boje každého s každým. Proto není divu, že se první minuty svého kralování musel obklopovat Národní gardou v počtu desítek tisíc mužů.

Přepočítal se však. Myslím, že doufal v nějaké (třeba i vyprovokované) akce trumpistů, na které by mohl udeřit silou a ukázat se jako šerif konající povinnosti ve městě pro mír a radost. Tato bublina splaskla. Američané dali Bidenovi najevo svůj nezájem. Zatím. Nevěřím ale, že to potrvá věčně. Konflikt tluče na dveře.

Ale nejen v USA. Neskrývaná radost progresivistů ultralevice z porážky Trumpa je předehrou toho, co nás může čekat u našich voleb. Nedávné průzkum mezi středoškoláky o volebních preferencích ukázal, že cca třetina –náctiletých by volila Piráty. Proč? Jistě ne kvůli jejich hospodářské, bezpečnostní, sociální, zdravotní a jiné politice (i kdyby nějakou měli, ti mladí se o ni většinově nezajímají), nýbrž kvůli jejich účesům, neformálním proslovům a hlavně věku. Vsadil bych se, že se Piráti (a s nimi možná i tzv. demoblok) pokusí ještě do voleb prosadit zákonné snížení volebního věku – u aktivních na 16 let a pasivních 18 let (dosud je to 18 a 21). Sázejí na to, že jejich prázdné floskule, jimiž zaplňují prostor místo věcné argumentace, nebudou prvovoličům, ještě včera si hrajícím na DarthaVadera a princeznu Leiu, překážet při jejich volbě. Něco podobného se přece odehrálo v Rakousku. Jen kvůli tomu není prezidentem Hofer, který vyhrál volby, nýbrž van der Bellen, který si vynutil repete a do té doby stačil prosadit změnu podmínek. Jak demokratické!

A když k tomu připočteme stálou snahu o korespondenční hlasování (počítám, že brzy přijde na přetřes i volba pomocí internetu), máme tu ideální půdu pro manipulaci s volebními výsledky. Donald Trump by mohl vyprávět.

