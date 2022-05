Kobza (SPD): Kolik krizí způsobíš, tolikrát jsi progresivistou

reklama

Při pokusu dát vše, co se kolem nás a u nás děje a co je předpokládáno, že se bude dít, do souvislostí, jsem si uvědomil, že se nejedná jeno náhodný souběh okolností, ale naopak o vyvrcholení a důsledky vývoje posledních 30 let.Také to, že to nejsem já, kdo vše sčítá. Ekonomie je neúprosná věda a zejména její sestra politická ekonomie nám nyní říká, co vlády nechtějí slyšet, vidět a ani se pokusit tomu vývoji porozumět. Nemluvě o tom, že by to nějakým způsobem komunikovali mezi lidi. Tak to dělám já.

Zopakujme si to vše od začátku:

První vlády po roce 1990 vládly stylem zlatokopů na divokém západě. Drancovaly to, co předchozí generace za 40 let od roku 1945 v potu tváře vybudovaly. Tyto vlády rozprodávaly za hubičku český průmysl, vědomosti, značky (Poldi, SOLO a p.), likvidovaly zemědělství a žilysi opulentním způsobem života amerických mafiánů z dob prohibice. Likvidovaly naprosto cíleně českou obávanou konkurenci západních firem na trzích třetích zemí. Názory obyčejných lidí, kteří zde pracovali a kteří neměli ponětí o tom, co se děje, je už tenkrát vůbec nezajímaly.Konec konců, i volební kampaně se nesly v duchu: dejte nám hlas a další 4 roky se o nic nestarejte.

Taková likvidace prosperujícího státu v mírové době je historicky ojedinělým jevem stejně jako fakt, že tomu napomáhali (a někdy to i sami organizovali)naši vlastní politici. Myslím, že na toto téma vznikne mnoho historických, ekonomických i politologických doktorátů.Podle mne doba španělských conquistadorů ve střední Americe 17. století je plně srovnatelná s tím, co naši „strategičtí spojenci“ páchali u nás, krytí naší vlastní vládou začátku a během 90. let.

Nástupci těchto prvních zlatokopů, po skončení výprodeje průmyslu a vůbec téměř všeho, co se dalo zašantročit, například bankovnictví a strategická síťová odvětví, plyn a voda)přišli s dalšími triky kolem lehkých topných olejů, rumové aféry a podivnými triky kolem Konsolidační banky, Moravia banky, drahých kamenů ale i mrtvých (maďarského a mauricijského) sponzorů ODS a podobných kauz, aby se udrželi u moci. Například pozoruhodným faktem je, že tehdejší pokladník ODS Libor Novák za zfalšované daňové přiznání ODS nebyl potrestán… Pořád se tedy tady dalo dobře vydělat, když jste měli správné známé,a udržet si tím okázalý a rozmařilý způsob života, na odiv těm obyčejným.

Zde se sluší dodat, že k velkému výprodeji došlo nikoli za protestu, ale mlčení a často součinnosti tehdejší levicové opozice. Byla to posléze vláda sociální demokracie, která dala zelenou likvidaci domácího bankovního sektoru a doslova rozdala výsledky snažení českých bankéřů za hubičku rozmanitým prapodivným firmám. Typický příklad – předání vysoce prosperující a investičně dominantní (ovšem cíleně uměle rozkolísané) IPB do rukou podezřelé (později trestně stíhané a souzené) partě z belgické pidibanky KBC, která skrze tehdy již vlastněnou ČSOB přišla k veškerým aktivům a příležitostem IPB. To byla režie ministrů financí za levici, nikoli pravici. A nebyla jediná (KB – UniCredito atd.) Tím se doslova rozbil domácí bankovní trh a naše podniky začaly být závislé na kapitálu vlastněném zahraničními vlastníky. Co to mohlo mít a mělo za následky, si každý dovodí snadno sám.

Další generace ale už narazily na ohlodanou kost, nicméně luxusu se zříci nechtěly, tak začaly zadlužovat stát a přesouvat různými triky (porcování medvěda) peníze ze státního rozpočtu do soukromých kapes, aby jejich pohodlný život nadále pokračoval. Dluhy sice zůstávají státu, jenže kdo by se o ně staral, však on je občan zaplatí!

Zkrátka a dobře, tyto vlády vedly stát stylem cikána, který se snažil svoji kobylu odnaučit žrát a když už to téměř uměla, tak chcípla. Tak jejich překvapení následníci najednou zjistili, že jim lidi nevěří a nehlasují pro ně.

Vláda A. Babiše chtěla vést stát jako firmu, jenže to nejde. Firmu můžete vést k prosperitě i s dluhy,jenže ta si na splátky vydělá.Na rozdíl od státu, který půjčené peníze spotřebuje na mandatorní výdaje (jako když půjčíte peníze patologickému hráči) ale státu dluhy zůstávají a narůstají ďábelským tempem.

Je pozoruhodné, že žádná vláda nezatoužila po dosažení prosperity státu prostřednictvím prosperujících občanů, platících daně z příjmu. Zaslepené vlastní chamtivostí vlády neumožnily občanům (možná to ani nikdy neměly v úmyslu), aby si mohli vydělat a mohli zaplatit daně z příjmu, které by posílily státní finance a které já považuji za základní měřítko prosperity národa.

Poslední vláda aktivistů Petra Fialy („Vláda národní sebevraždy“) se oproti předchozí vládě pokouší vést stát jako neziskovku, stylem „však on to někdo zaplatí“. Její dosavadní výkony jsou vrcholem neumětelství. Její úspěchy (respektive krize, které způsobila anebo je způsobila tím, že jim nezabránila, natož aby čelila rozumně následkům) stojí za to vyjmenovat a popsat každou zvlášť:

Společenská krize je zatím nejméně viditelná nicméně se šíří velmi rychle. Rozdělení společnosti na chudé a bohaté pokračuje bez pozornosti médií a nůžky se rozevírají čím dál víc. Oslabená střední třída ztrácí dech a snaží se udržet nad vodou, pod kterou ji tlačí rostoucí drahota základních životních potřeb.Už i dokonce propagandistický kanál ČT24 připouští, že občané z nízkopříjmových skupin se musí omezovat na jídle. Energetická krize, která nastává, za bubnování velkohubých prohlášení vedení EU, o odstřižení se od „závislosti“ na ruském plynu. Totéž v hlubokém předklonu servilně papouškuje naše vláda, Podle předsedkyně Evropské komise Van derLeyenové, tato transformace bude stát sama o sobě 200 mld.Eur. Kdo je asi tak zaplatí, resp. kdo si je bude muset vypůjčit od lichvářů z MMF a podobných bank? Tato suma se také promítne do spotřebitelské ceny, nemluvě o už tak dražším americkém či arabském (?) plynu(mimochodem, nákup saúdského a katarského plynu v logice protiruských aktivistů rovněž znamená financování genocidní války v Jemenu a opravdu brutálních arabských diktatur). Jenže plyn není jen o vaření, jak se snad domnívá premiér Fiala, jde také o průmysl. Nebude plyn (to znamená, že sice bude, ale bude moc drahý), takže drasticky zdraží vše, fabriky přestanou vyrábět neprodejné zboží a začnou propouštět.Potravní řetězec v naší zemi se zhroutí a nezaměstnanost vyletí raketově vzhůru. Ceny elektřiny,plynu a ropy u nás kupodivu neurčují výrobní náklady, ale spekulanti na burzách, od kterých naše vláda (to bych fakt moc rád věděl proč nebo zač) nakupuje. Dohodnout dlouhodobý přímý kontrakt za srandovní cenu 5,70 / CBM , jak to mají Maďaři, je pro naši uvědomělou vládu prý politicky nepřijatelné. Podle této naší vlády koalice neználkovských aktivistů „nahradíme prokletý laciný ruský plyn“ tím správným, několikanásobně dražším, americkým břidličným„FreedomGas“. Sice není na světě dostatečná kapacita tankerů, aby jej převezly přes Atlantik, ani není dost terminálů v Evropských přístavech, o plynovodech nemluvě, které by tento předražený plyn dostaly do střední Evropy, ale když je jasná ideologie (demagogie) jdou věcné argumenty stranou. Zajímavé je, že žádné ekology netrápí, co životnímu prostředí působí těžba, zkapalňování a doprava tohoto plynu, na rozdíl od plynu v plynovodech o kterém životní prostředí prakticky neví. Pozoruhodné. Však on euroobčanten předražený a totálně neekologický plyn ještě rád zaplatí, protože jiný mít nebude, i kdyby neměl co dát svým dětem k jídlu. Tak si to asi za oceánem představují. Obávám se, že takovou představu rozhodně nesdílím. Emisní povolenky, ten podvod všech podvodů EU, se staly dalším nástrojem, jak z občanů i z podniků vydřít další peníze. Kdokoliv cokoliv spaluje, zaplatí. Pokud tím vyrábí, zaplatí to občan ve vyšší ceně výrobku či služby. Od chleba, přes průmysl až po krematoria či ústřední vytápění. Navíc prostředky, takto vydřené z Evropanů, si chce Evropská komise ponechat, aby nám z nich mohla milostivě tu a tam něco upustit, případně financovat své projekty (například imigraci z Afriky) pro které by nemusela najít souhlas. Materiálová nouze. Sankce proti Rusku povedou k rozsáhlé materiálové nouzi. Nejde jenom o ropu a plyn, tedy o petrochemii a výrobu plastů (například PET) ale i o výrobu umělých hnojiv či dostupnost hliníku, niklu a dalších surovin, kterých je Rusko předním vývozcem. Jak to asi budou například nápojové firmy řešit? Recyklace PET má omezený počet cyklů. Vrátíme se snad ke sklu? No a co letecký průmysl, ocelárny atd.?? Ten dopad na všechny průmyslové sektory bude drtivý. Ale koho ve vládě to zajímá, když jim za oceánem tleskají a plácají je po ramenou, jako věrné služebníky? Migrační krize nám připraví ještě mnohá nemilá překvapení, nejenom to, jak snadno a rychle odčerpala 45 mld.kč z našeho rozpočtu. Kéž by naše vláda stejně nadšeně pomáhala našim nemajetným, jako do roztrhání (ale toho našeho) těla pomáhá cizincům! Nezapomínejme, že přes veškerou ukrajinskou hysterii, imigrace z Afriky a ze stř. východu běží tiše dál. Pokud se letošní neúroda a zaminované ukrajinské přístavy potkají v jeden moment, můžeme čekat, že miliony lidí z Afriky, stř. východu ale i z Ukrajiny se vydají na hladový pochod do Evropy, která sama nebude mít co jíst. Co dělá naše vláda, aby byla připravená chránit naše hranice? Potravinová krize je docela reálná verze budoucnosti. Blokádou a zaminováním ukrajinských přístavů se značně ztíží export ukrajinského obilí po mořizatímco silniční doprava není schopna takové množství vyvézt. Indie, druhý největší exportér obilí, díky extrémním vedrům přišla o svoji letošní úrodu pšenice a zakázala export obilí. Sucho ve střední Asii také nevěští velkou úrodu a tak zůstává otázkou, co vlastně bude půlka světa (včetně Evropy) jíst příští rok. V Afghanistánu sarančata sežrala značnou část úrody a vláda na podzim očekává hlad. Naše vláda, na rozdíl od okolních zemí (Polsko, Maďarsko) nezakázala přeshraniční spekulace ani export naší pšenice dokonce z letošní úrody ale i z úrody roku 2023. Co bude například s ječmenem (tedy jestli bude pivo) je ve hvězdách. Strategické zásoby státu připomínají špatný vtip o tom, kam se půjdeme pást. Vláda nedělá nic pro to, aby se připravila na potravinovou nouzi. Inflace, základ krize finanční. Peníze ztrácejí hodnotu stále rychleji, navzdory všemu chlácholení ze strany vlády a čt. Optimisté mluví o 20% inflace za letošní rok, pesimisté se nezastavují ani před 30%. Kdo si šetřil na stáří, bude mít očividně smůlu a bude muset do práce, zatímco mladí půjdou na pracák. Drahota už nyní láme vaz nízko příjmovým skupinám (které se neustále zvětšují). Zde opět vidím stát, který si svým nicneděláním výrazně zvyšuje daňové výnosy, především z Kalouskovy DPH. Nikdo mi dosud neodpověděl, proč vláda, těch 45 mld. které má údajně stát uprchlická krize z Ukrajiny, raději nevěnovala na podporu například samoživitelek? Proč podporuje cizí na úkor vlastních? Elektřina: nepředpokládám, že by nebyla, díky jaderným i uhelným elektrárnám, vybudovaným v minulém režimu, jí zde bude vyrobeno dost, otázkou je, kam ji naše energetické firmy prodají, za kolik a především, za kolik bude pro domácnosti? Stará se vláda? Nic jsem neslyšel.

Takže drahota za současného pádu ceny peněz, nedostatku (resp. tím způsobený raketový růst cen) pohonných hmot, elektřiny, potravin a vlastně všeho, obyčejným občanům asi značně zkomplikuje život.

Tohle je popis situace, která nás čeká a která nastane. Otázky, které z toho vyplývají, jsou:

Je na to naše vláda připravená? Odpověď: Není, podle všeho vůbec netuší, co se chystá. Jede nejspíš v cizích notách.

Dělá něco na ochranu občanů před těžkými časy? Odpověď: Nedělá, občané ji nezajímají.

Dělá aspoň něco, aby své občany připravila na zlé časy? Odpověď: Nedělá, zato trestá „dezinformace“.

Poučí se občané do příštích voleb, aby přes propagandistickou masáž médií a profesionální vymývání mozků prvovoličů pochopili, jak mají volit, aby zachránili budoucnosti pro sebe a své děti? Odpověď: Nepoučí…. a právě na to v pětikoalici spoléhají.

Sečteno a podtrženo, co to celé znamená?

Poselství je prosté: Občane, zlé časy přicházejí, tvoje vláda na tebe kašle, budeš se o sebe a své blízké muset postarat sám! Počítej s tím.

Společný jmenovatel všech těchto krizí je jeden a nevidí ho skutečně jen prosťáček: EU a naše členství v ní!

Cítil jsem jako povinnost tento souhrn napsat. Nechci slyšet či číst, že jsem vás nevaroval!

