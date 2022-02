Kobza (SPD): Kujme pikle v jednom kuse, jak nám řeknou, boj se Ruse...

reklama

Když vidím, jak všude kolem se chřestí zbraněmi a vyhrožuje, už dokonce bylo stanoveno datum započetí války na Ukrajině (prý v úterý), nemohu si nevzpomenout na perestrojkový (vynikající) film Zítra byla válka. Anketa Měl by ombudsman Křeček skončit za výrok, že Romové si za svou bytovou situaci můžou sami? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 20381 lidí

Už má v tom činění jen pár spojenců. Pod břemenem nově podepsané vazalské smlouvy o americké vojenské přítomnosti je to Slovensko (navzdory dramatickému nesouhlasu obrovského množství občanů a výzvám k odporu vůči vládě a prezidentce Čaputové, která protlačila smlouvu s USA v režimu nepovolené diskuse v parlamentu). Dále je v šiku s Bidenem Polsko, ale ne kvůli Bidenovi, ale kvůli staletému nepřátelství vůči Rusům. A Česko, které je zapasováno do amerických útrob tak vehementně, až naší reprezentaci nejsou vidět ani cvičky. Říkalo se tomu Poturčenec horší Turka. Nebo papežštější nežli papež, abychom byli nábožensky rozmanití. Naše reprezentace se předhání ve válečnických výkřicích za poslušného papouškování režimních médií.

Myslím tedy, že je na místě připomenout aspoň dva artikuly trestního zákona. Předně §406: „Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.“ A také §407: „Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let. Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti, nebo

b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.“

Vzhledem k tomu, že se zde nejedná o obrannou válku, v níž by bylo ohroženo Česko, ba dokonce ani NATO, jehož členem Ukrajina není, nelze zde o obranné válce hovořit. Zbývá tedy válka útočná, viz výše.

V mediální teorii najdete jeden zajímavý pojem „červený sleď“ (angl. red herring). Tato manipulační technika slouží k zakrytí skutečného problému nastrčeným atraktivním tématem, které odvede pozornost veřejnosti jinam. Pár příkladů: Na jaře roku 1999 poslal Bill Clinton bombardéry na srbský Bělehrad (tzv. humanitární bombardování dle Václava Havla). Je opravdu jen náhodou, že od konce roku 1998 byl podroben impeachmentu kvůli tomu, že lhal o sexu s Monikou Lewinskou? Na dané téma vznikl i vynikající film Vrtěti psem (Wag the Dog). Je opravdu náhoda, že na základě podvrženého obvinění z držení zbraní hromadného ničení přepadly USA v roce 2003 Irák, čímž si president George W. Bush chtěl pojistit svoje zvolení na druhé období, když za to první nic moc nepředvedl? A je opravdu jen náhoda, že Amerikou přitvrzovaný válečnický apetýt přichází v době, kdy akcie Joe Bidena jsou na bodě mrazu a on se za každou cenu chce předvést jako triumfátor, a přitom i prodat pár miliard kubíků předraženého plynu do Evropy, které předtím zakázal dovoz levného plynu ruského?

Co může z konfliktu na Donbase vzejít? Například táhnoucí se občanská válka, kde na jedné straně budou Kremlem podporovaní etničtí Rusové a na druhé straně fašisté z pluku Azov, Pravého sektoru atd., fedrovaní západem. Opravdu vám to nepřipomíná obdobnou situaci v Sýrii, kdy Amerika vycvičila a vyzbrojila protiasadovské guerilly Islámského státu, které zemi zpustošily a miliony obyvatel vyhnaly do zahraničí, nejvíce do Turecka? Také do Sýrie pod americkým dozorem putovaly české samopaly, munice, dokonce i miny…

Je pozoruhodné, že zatímco údajní nepřímo usvědčení účastníci bojů v Luhansku a Doněcku jsou nemilosrdně odsuzováni českými soudy na desítky let (ve srovnání se směšným trestem Somálce za znásilnění školačky na Litoměřicku), zdarma darované dodávky zbraní a munice do ohnisek občanské války prochází ministryni Černochové i ministru Lipavskému beztrestně. Takže podporovat bandity, které jako proxy využívá americká vláda, je správné a podporovat ty, kteří usilují o autonomii proti zkorumpované, ale proamerické vládě, je téměř hrdelní zločin. Jako záminka k politickým procesům se ale náramně hodí.

Pro úplnost, kdo že jsou ti „čeští teroristé na Ukrajině“? Martin Sukup (49) dostal trest 21 let vězení za teroristické trestné činy v souvislosti s boji po boku proruských povstalců v samozvané Doněcké lidové republice. Jiřímu Urbánkovi (49 let) letos v lednu vyměřil Vrchní soud v Praze dvacet let, tentýž soud také v lednu potrestal Lukáše Nováčka (27) šesti lety vězení. Loni v říjnu opět Vrchní soud v Praze uložil dvacet let vězení Martinu Kantorovi (33). Jediný Nováček půjde do vězení, zbylí dva jsou stále na východní Ukrajině. A teď se ptejme: Jde opravdu o terorismus, anebo o politické procesy?

Takže úhrnem vzato – česká politická reprezentace se svévolně a bez jakéhokoli mandátu pouští do válečného konfliktu. Co by tomu asi řekli voliči „pětikolky“? Opravdu všichni, kdo strany dnešní vládní koalice volili, chtějí, aby naše zbraně (a možná též vojáci) vraždili donbasské civilisty a byli případně terči na miřidlech ruského arzenálu?

Vláda se chystá v řádu několika dnů skrze Sněmovnu protlačit pandemický zákon. Ne proto, aby chránila veřejné zdraví, ale aby měla v ruce jednoduchý způsob, jak například omezit Ústavou garantovanou svobodu shromažďování. Pod smyšlenou záminkou „hrozící epidemie“ zakáže srocování občanů. A že se dají očekávat, jen až všichni dostanou kvartální vyúčtování za energie v domácnostech i firmách. Důvodů k velké nespokojenosti přibývá a vláda to ví. A tak připravuje svěrací kazajku na svobodu doma, aby se zalíbila velitelům za Velkou louží.

Vidíme v přímém přenosu Konvoj svobody v Kanadě. Vidíme policejní brutalitu ve Francii při potírání demonstrací. Vidíme už i protestujícími občany zaplněnou australskou Canberru a novozélandský Wellington. Kolik toho ještě chce tato plíživá totalita dopustit, než jí dojde, že to prostě nemůže vyhrát? A kolik obětí to přinese – na Ukrajině a kdekoli?

