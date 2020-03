Kobza (SPD): Na řecko-tureckých hranicích se teď začíná bojovat o Prahu

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré dopoledne.

Já bych se rád vrátil z předchozí bouřlivé diskuse k meritu věci, proč jsme vlastně zde a proč tady diskutujeme. Myslím si, že v první řadě by měl zaznít dík Řecku, že konečně po nějakých čtyřech letech pod tlakem svých vlastních zoufalých občanů se řecká vláda rozhodla jednat. Není sporu o tom, že všestranná efektivní pomoc Řecku ze strany České republiky je nejen slušnost a povinnost, ale především, přiznejme si, je to náš vlastní národní český zájem. Můžeme opravdu říct, jak zde již zaznělo, že na řecko-tureckých hranicích se teď v tento moment začíná bojovat o Prahu.

A je smutné, že české vládě trvalo několik dní na rozdíl od rozhodnutí tureckého prezidenta, který od rozhodnutí ke skutku má horizont hodin, trvalo několik dní než se nesměle a pod tlakem k této pomoci odhodlala. Přitom řecká vláda o tuto pomoc hlasitě volala už od minulého týdne, kdy o ni požádala státy Evropské unie, a v rámci této struktury požádala o aktivaci mechanismu solidarity. Řecko potřebuje cílenou a efektivní pomoc. Hlavně takovou, o jakou si Řekové řeknou. Jde o to, abychom se i my nějakým způsobem zapojili a podíleli na řešení krize, která fatálně ohrožuje Evropu i nás. Jde tedy nejenom o materiální a personální podporu, ale především o politickou podporu. Tady musí jasně zaznít, že Česká republika podporuje Řeky v jejich úsilí zastavit neřízenou migrační invazi, která teď se chystá pod taktovkou prezidenta Erdogana.

Musíme pomoci nejenom Řecku, jakkoli je v první linii této bitvy, ale musíme myslet i na další státy ohrožené migrační invazí na tzv. balkánské trase Severní Makedonie, Bulharsko, Černá Hora, Srbsko a především Maďarsko, které izolovaně čelí ohromnému tlaku a chrání bezpečnost Evropy, zatímco se do nich trefuje kdekdo, kdo se maskuje za multikulturalistu a přítele uprchlíků, aby mohl inkasovat miliony eur z fondů Evropské unie a dělit se o ně s pašeráckými mafiemi.

Turecko provádí brutální a nelegální invazi do Sýrie. Na tuto válku potřebuje peníze. My jsme již několikrát varovali, že dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem, ta zbabělá dohoda o placení výpalného vyděrači, bude platit tak dlouho, než Turecko bude potřebovat víc peněz. A potom turecké vládě, tureckému chalífovi nebude potřeba udělat nic jiného než poslat pár desítek tisíc migrantů přes řecko-tureckou hranici, aby připomněl Evropské unii, že to je on, kdo drží klíč od vrátek migrace, a ať tedy Evropská unie kouká zaplatit. Varovali jsme před tím a teď k tomu došlo. To nebylo šíření poplašných zpráv, nebylo to strašení. To bylo varování na základě faktické znalosti problematiky a situace, která tam je.

Jsme toho názoru, že toto výkupné Evropské unie by mělo rozhodně skončit nikoli v Turecku, ale naopak na podporu ochrany a obrany schengenské hranice v Řecku. A nejenom v Řecku, ale také v Bulharsku, protože tam budou ty peníze dobře investovány. Musíme také počítat s možností, že dojde k prolomení řecko-turecké hranice, protože než se Evropa rozhoupe k nějaké efektivní pomoci, je otázka, jestli Řekové sami o sobě zvládnou tuto invazi zastavit. Musíme myslet na to, že potom přijde otázka hranic druhého sledu. A to budou hranice právě na balkánské cestě. Hranice Chorvatsko, Makedonie, Srbsko- maďarská. Musíme být připraveni na to, že bude zapotřebí, abychom pomohli i tam, protože když tato druhá hranice padne, pak už není nic, co by je zastavilo než přijdou do Čech.

Takže bych si dovolil touto cestou požádat vládu, aby při diskusi řešení efektivní pomoci Řecku uvažovala také o řešení, že bude zapotřebí bránit hranice druhého sledu.

Rád bych připomněl, že to bylo SPD, které prosadilo usnesení o tom, abychom spolupracovali a poskytovali rozvojovou pomoc především zemím, které spolupracují při repatriaci nelegálních migrantů. Víte dobře, že repatriační mechanismy v rámci dublinských dohod pracují velmi velmi špatně. Dá se říct, že se zatím podařilo repatriovat několik desítek migrantů, protože to naráží na velmi sofistikovaný systém, kterým jsou migranti přiváženi do Evropy tak, aby nebylo jasné, ze které země překročili hranice. A samozřejmě to naráží i na odpor některých jejich zdrojových zemí, protože peníze, které tito migranti posílají domů, tvoří poměrně značný devizový příjem jejich národních rozpočtů. Myslím si, že bychom se měli vrátit k tomuto usnesení a začít skutečně pečlivě zvažovat, do kterých zemí bude tato rozvojová pomoc poskytována.

To, co tady dosud nezaznělo, je základní příčina migrace. Anebo to částečně nakousl kolega Ondráček - protože pakliže chceme zastavit migraci, snížit tlak na řeckou hranici, v první řadě musíme zastavit financování migrace. Musíme zastavit financování migračních agentur, neziskových organizací, různých dalších celků, ať už jsou to v rámci Evropské unie, v rámci národních států, anebo soukromých subjektů, polosoukromých subjektů, protože jinak dokud na konci té cesty migrantů budou sociální dávky v Německu, které vysoce přesahují možnosti příjmů u nich doma, tak nemáme šanci tuto migraci zastavit. A skončí to krveprolitím, protože Evropa není schopna uživit celou Afriku a celou Asii. Dokud to bude kšeft pro mafie a neziskovky a další aktivisty, samozřejmě včetně Turecka, bude migrace trvat. Zastavme peníze - zastavíme migraci!

Ještě jednou bych připomněl to výkupné Turecku; vzhledem k tomu, jak se turecký prezident a turecká vláda chová, určitě si myslím, že není správné v tom pokračovat nebo nabízet jim další miliardy eur. Ale naopak tyto peníze skutečně použít na financování pomoci Řecku. Ať už by byla materiální, personální, jakákoliv.

A co se týče financování pomoci České republiky Řecku, myslím si, že na různých akcích 300 milionů pro Maroko, 70 milionů na transformační spolupráci, tam je peněz dost, které jsou vynaloženy s velmi diskutabilními účelem a můžeme je přesměrovat právě na tyto akutní záležitosti, které je zapotřebí řešit.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

Mgr. Jiří Kobza SPD



