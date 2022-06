Kobza (SPD): Omezení vstupu plastů do životního prostředí

reklama

Děkuji, pane předsedající. Ještě jsem si uvědomil jednu věc, dámy a pánové, že tato diskuse také postrádá další bod, a to je vlastně omezení vstupu plastů do životního prostředí. Klasický příklad může být nový vinařský zákon. My, co jsme z jižní Moravy, tak víme, o co jde. Tam vlastně došlo ke znemožnění obchodu s vínem v nerezových sudech, které cirkulovaly, vracely se, vypláchly se a šly zase zpátky do oběhu, a k jeho nahrazení obaly typu bag-in-box, čímž škrtem pera vlastně vzniklo několik vlaků plastokartonového odpadu, který tady předtím nebyl. A my pořád řešíme následky chyb podobného typu, které jsou na začátku, a my potom řešíme, jak vyřešit ten odpad. My neřešíme to, proč ten odpad vůbec vzniká. My neřešíme to, že vlastně tady nemusel být. Neřešíme způsoby, jak se tomuto odpadu vyhnout tím, že prostě zamezíme jeho vstupu vůbec do systému ekologie tohoto státu. Protože já to vidím i na tom, jak v různých restauracích díky bag-in-boxu museli vzít nové kontejnery na odpady, museli si změnit smlouvy o odpadovém hospodářství a podobně.

Takže prosím pěkně, při veškeré této diskusi, která tady zaznívá, nezapomínejme na to, že my jako zákonodárci jsme zodpovědní nejenom za to, jak se bude ten odpad řešit na konci, ale také za to, že vůbec vzniká, protože bychom neměli umožňovat takovéto principy, kdy odpad vzniká jenom proto, že si pár firem myslí, že by měly prodávat spíš svoje vína než ti konkurenti. Takže jenom bych apeloval ještě tady k tomu. Děkuji.

Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Haas (ODS): Směrnice používá typické unijní ptydepe Kobza (SPD): Podporuji zálohování PET lahví Poslanci budou jednat o zákazu plastových talířů, příborů a brček Bioplasty mohou představovat větší hrozbu, než běžný plast, varuje ministerstvo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.