Kobza (SPD): Pamatujete na civilní obranu? Úřad sejmula zpívající ministryně obrany

Pokud se nepoučíme ze zkušeností, získaných v současné situaci boje s pandemií, zasloužíme si, aby se vbrzku opakovala… Jsme skutečně tak slabí a bezradní tváří v tvář epidemii nemoci, na kterou není vakcína ani lék a která se šíří rychlostí lesního požáru v suchém létě? Proč občané nevěděli hned od počátku, co mají dělat? Proč je někdo zodpovědný neinstruoval dříve, aby byli na podobné situace připraveni? Komu vadila představa, že by se občané dokázali chránit infekci vlastními prostředky (nebo těmi, co by měly být k dispozici) i bez paniky v obchodech a lékárnách? Pandemie koronaviru odhalila (mimo jiné) v celé nahotě i zločinnost minulých vlád, které připustily, pokud se jí samy neúčastnily, úplnou likvidaci přípravy obyvatel k civilní ochraně (CO).

Měli jsme, ale už nemáme

Výuka civilní ochrany a základů zdravovědy na základních, středních i vysokých školách v rámci předmětu nazvaného branná výchova dávala lidem možnost, že v momentě, kdy se stát nestíhá o své občany postarat (jak vídáme kolem sebe čím dál častěji), mohou občané nastoupit a nastartovat funkční a vybavený systém civilní ochrany, který jim umožní přežít. Sklady CO na školách i v podnicích obsahovaly nutné zdravotnické i ochranné pomůcky, signální vybavení a všude byl vyškolený velitel, který věděl, co a v jakém momentu dělat. Plynové masky pro každého občana včetně dětí a protichemické obleky byly součástí většiny takových zásob. Systém CO zahrnoval i síť zodolněných nemocničních plně vybavených pracovišť, tzv. podzemních nemocnic, které se měly postarat o zraněné civilisty, dále systém mobilizace zdravotního personálu, dobrovolných zdravotníků a záchranářů ve spolupráci s Červeným křížem. Celý systém byl k dispozici nezávisle na dalších kapacitách československé armády, vojsk ministerstva vnitra a policie. Je pryč. Komu a proč vadil?

Zásoby rozkradeny, v objektech squatteři

Systém CO a branné přípravy na školách byl zrušen jako přežitek komunismu s odůvodněním, že přeci nebudeme cvičit poplachy jako naši otcové. Výuka první pomoci a obecné zdravovědy, pobytu v přírodě, táboření, základů ochrany před chemickým či biologickým nebezpečím zmizela. Byla nahrazena genderovou multikulturní liberální ideologií, která je v boji s pandemií opravdu účinná. Hlavní úřad Civilní ochrany České republiky zrušila ministryně obrany „zpěvačka“ Vlasta Parkanová, menší část systému CO pak přešla pod hasiče. Nicméně masová příprava obyvatel byla zrušena, obrovské zásoby materiálu CO byly rozkradeny (tedy eufemisticky řečeno: zprivatizovány), objekty nechány napospas squatterům a bezdomovcům k vybydlení. Nikdo za to nebyl dosud odsouzen (a to ani morálně) natož potrestán.

Zrušme Senát a ušetřené peníze na CO

Když v SPD voláme po obnovení branné výuky na školách, jsme terčem pro propagandistické pisálky, kteří se tuto nutnost snaží maximálně bagatelizovat a znevěrohodnit. Ježíš na kříži řekl: „Pane, odpusť jim, neboť oni nevědí, co činí!“. Jenže pisálci vše dobře vědí, plní totiž zadané úkoly a jeden z nich očividně asi zní: zbavit zhlouplé a neinformované obyvatelstvo nejenom informací o možných nebezpečích, ale především základních možností ochrany, znalostí a materiálního zabezpečení. Proto žádám vládu aby (jakmile skončí nouzový stav), poučená z chyb, které se staly a dějí:

začala obnovovat materiální základnu CO v objemu, odpovídajícím počtu obyvatel ČR, neprodleně obnovila výuku CO a branné přípravy na základních, středních i vysokých školách, státních i soukromých, ve spolupráci s ministerstvem obrany a ministerstvem vnitra vypracovala plány a systém civilní ochrany obyvatelstva.

Je totiž nejvyšší čas, aby se lidé přestali spoléhat na kohosi kdesi, že nás přijde zachránit. Ono to v historii bylo vždycky úplně jinak, jak se právě v době trvající pandemie koronaviru vyjevuje v EU, USA a zejména u našich západních sousedů. Když jde totiž do tuhého, je pro ně (historicky již po kolikáté) bližší košile než kabát a Čechy nechají svému osudu. Pomoci se dočkáme až poté, co my sami si pomůžeme. Ať už si různí senátoři vykládají, co chtějí. Když tvrdí, že současná vláda dělá různé věci špatně, jen zdůrazňují, jak jsou mimo realitu. Co je nezbytné podniknout, netuší. Také mě napadá vtíravá myšlenka, že právě peníze, které by se ušetřily zrušením Senátu, by obnovení základů civilní ochrany v celostátním měřítku stačily ufinancovat. Je nejvyšší čas!

Mgr. Jiří Kobza SPD



