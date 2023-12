Kocmanová (Piráti): Lapající po dechu v igelitce trpí

reklama

Kupujete si na Vánoce kapra na tržištích? Je to sice ,,česká tradice”, ale taky utrpení pro tisíce ryb, zejména když si je kupujeme živé. Lapající po dechu v igelitce jsou vláčeny domů, kde je dáváme do vany plné chlorované - pro ně toxické - vody. A celé to zakončíme často neodborným zdlouhavým usmrcením nebo vypuštěním do přírody, které ale ryba stejně nepřežije…

Tomuto zbytečnému utrpení se dá předejít. Proto za Piráty navrhujeme povinnost usmrtit rybu odborným personálem rovnou při prodeji na stánku. Kapři to tak budou mít ,,rychleji za sebou” a nebudou zbytečně trpět.

To, že není vhodné nosit kapry domů, ale je lepší je usmrtit vyškoleným prodejcem, doporučuje mimochodem také Rybářské sdružení nebo Státní veterinární správa.

Co preferujete u vánoční večeře vy? Jste tým tradiční kapr nebo třeba experimentujete s veganskou verzí? Napište do komentářů vaše tipy a recepty. Inspirace nikdy není dost

