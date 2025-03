Kocmanová (Piráti): Prosazujeme zlepšení welfare zvířat

Právě to bylo tématem debaty pořádané pirátskou poslankyní Klárou Kocmanovou ve spolupráci s Nadačním fondem ONE HEART. Význam welfare zvířat a jeho dopad na kvalitu potravin, byznys i veřejnost potvrdili zástupci zemědělců, odborné veřejnosti i státní správy.

„K modernímu zemědělství welfare zvířat neoddělitelně patří. Zájem zákazníků o produkty ze šetrných chovů roste. Dobrý život zvířat není luxus ani utopie. Měl by to být standard, který má smysl neustále zlepšovat – a to nejen na malých farmách, ale i ve větších provozech a velkochovech,“ uvedla Klára Kocmanová.

V rámci diskuze se zemědělci i odborníci shodli, že jednou z největších bariér pro rozvoj welfare je absence tzv. labelingu – tedy systému označování potravin podle způsobu chovu. Ten by umožnil zákazníkům snadno rozpoznat, zda produkt pochází z chovu respektujícího pohodu zvířat, nebo ne. Kvůli chybějícímu značení jsou pak čeští producenti v nevýhodě vůči levnějším dovozům - byť často produkovaným v horších podmínkách pro zvířata. Welfare zvířat přitom zajímá 84 % Evropanů.

„Další výzvou je pak nedostatečná praxe na zemědělských školách. Mladí absolventi tak často vstupují do chovatelského procesu bez potřebných zkušeností. Propojení školství s reálným chovem zvířat by budoucím farmářům umožnilo získat kvalitní praktické dovednosti už během studia," vysvětluje Kocmanová s tím, že v rámci debaty také zaznělo, že veterinární dohled by se měl více zaměřit na skutečné potřeby zvířat, ne jen technické parametry.

Piráti prosazují systémové změny, dlouhodobě podporují malé a střední zemědělce a usilují o modernizaci podmínek v živočišné výrobě. V minulém volebním období prosadili například ukončení klecových chovů slepic. Nyní se projednává návrh na zakotvení rodinných farem. Změnu připravil bývalý náměstek ministra zemědělství za Piráty Milan Daďourek. Piráti také prosazovali rozšíření kamerového systému na jatkách.

„Kulatý stůl ukázal, že potřebu výrazně zlepšit welfare zvířat vnímají všichni – farmáři, vědci i občané. Navzdory rozdílným pohledům na takzvanou živočišnou výrobu se shodli, že současný stav není dostačující a změna je nutná. Welfare přestal být prázdným pojmem – dnes je to jasný ukazatel kvality a vyspělosti země. A v Česku před sebou máme ještě dlouhou cestu,“ shrnula předsedkyně představenstva fondu ONE HEART Adéla Knapová.

