Kohajda (KDU-ČSL): Myslíte, že se vás důchodová reforma netýká? Jste si jistí?

JAK VZDÁLENÝ JE ROK 2050?

Myslíte, že se vás důchodová reforma netýká? Jste si jistí?

Pokud jste se narodili třeba v roce 1985, půjdete do důchodu okolo roku 2050. V ten rok budou na jednoho důchodce platit do důchodového systému zhruba 2 pracující. Dnes je to 3,5 pracujících.

A to je ten problém! Prostě od 2 lidí nikdy nebude tolik peněz jako od 3,5 pracujících. A náš systém je průběžný, co se do něj platí, to se z něj vyplácí. Nic se v něm nespoří.

A proto děláme důchodovou reformu. Musíme změnit systém tak, aby i v roce 2050 budoucí senioři dostávali důstojné důchody. A i my jednou seniory budeme.

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. KDU-ČSL



