Kolaja (Piráti): Jak je to s těmi zájmy členských zemí?

Před měsícem jsem se účastnil debaty v bruselském studiu televize France 24, což je taková francouzská ČT 24. Bavili jsme se většinu času o Sylvii Goulard, francouzské kandidátce na eurokomisařku, která neprošla tzv. grilováním ve výborech Parlamentu. A protože tento týden grilujeme jejího "nástupce" a v debatě na France 24 zaznělo několik zásadních názorů, rád bych se k vystoupení vrátil.

Jak je to s těmi zájmy členských zemí?

Hned v úvodní reportáži Emmanuel Macron na tiskové konferenci povídá, jak je "důležité, jaké má Francie portfolio". Ovšem já bych byl skutečně velmi nerad, kdybychom v Evropě vytvářeli pocit, že si země dělí pravomoci, jako kdyby si rozebírali ministerstva na nějakém trhu. V principu má každý eurokomisař zakázáno, opakuji ZAKÁZÁNO, zvýhodňovat jednotlivé členské země (včetně své vlastní pochopitelně). Kohokoli uslyšíte říkat, jak Věra Jourová zařídí něco pro Česko, je to blábol. Ona nesmí zařizovat nic pro Česko. Jako komisař má spravovat věci výhradně s optikou celé Evropy. A je to tak dobře.

Vyplývá to z principu evropského spolupráce, která stojí na tom, že společně spravujeme pouze to, co má smysl spravovat společně. Je to stejné, jako když je český ministr dopravy z Olomouckého nebo Pardubického kraje. Nemůže do "svého" kraje na silnice posílat více peněz, nebo mu nějak nadržovat. Všichni, kdo rozumí tomu, jak evropská spolupráce funguje, tohle moc dobře vědí. Pokud od našich europoslanců nebo zástupců vlády podobné bláboly uslyšíte, nenechejte se vodit za nos.

Po úvodní reportáži francouzská europoslankyně Fabienne Keller uvádí, že v době výběru Sylvie Goulard bylo o jejích skandálech vše veřejně známo, takže je její výběr úplně transparentní a v pohodě (Goulard čelí obvinění z nezákonného zaměstnávání europoslaneckých asistentů a etický problém byl také její vedlejší měsíční příjem 10.000 EUR, když byla europoslankyně). Ovšem ne, není to v pohodě, že paní Goulard nedokázala vysvětlit, za co přes dva roky brala čtvrt milionu korun měsíčně k platu europoslance. A to ani tehdy, když o tom transparentně všem řekla. Na eurokomisaře máme nejen profesní, ale také etické nároky a tohle se s nimi zkrátka neslučuje. Proto také Piráti pro paní Goulard ruku ve výborech nezvedli. Tento týden budeme grilovat nového kandidáta na komisaře z Francie. Je jím Thierry Breton. Uvidíme, jak si povede on. Díky všem, co dočetli až sem.

Bc. Marcel Kolaja Piráti



