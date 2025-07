Kolář (TOP 09): Rusko na Balkáně dělá všechno co může, aby státy rozklížilo

Rusko na Balkáně dělá všechno co může, aby státy zevnitř rozklížilo. Putinovi se bohužel bezvadně daří lidem ukazovat, že Evropská unie není jediná volba – takže my musíme přestat koukat kde co lítá a dokázat, že být součástí EU je nejlepší volba.

Bohužel k dění v Bosně a Hercegovině nebo i Srbsku velká část veřejnosti a politiků přistupuje tak, že máme ze slušnosti předstírat, že nás to zajímá. Je to tragicky krátkozraké, protože právě tyhle země jsou teď hlavním bojištěm kde se odehrává boj o ještě větší vliv Ruska a Číny. Předstírat zájem nestačí, opravdu musíme začít i něco dělat.

Co by to mělo být, jak toho dosáhnout i to, s čím se Bosna a Hercegovina potýká, jsem se snažil velmi jasně popsat v materiálu Evropského parlamentu, v prvním tisku, který jsem měl tu možnost zpravodajovat.

Koho zajímá víc, může se podívat na včerejší tiskovku. Taky mou první ze Štrasburku.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kolář (TOP 09): Věřili v něco jiného než jejich vrazi Kolář (TOP 09): Útoky na Írán nejsou legální, jsou ale legitimní Kolář (TOP 09): Měli bychom se od Billa Gatese učit Kolář (TOP 09): Cestu zabavování majetků budu prostě prošlapávat já