Kolář (TOP 09): Cestu zabavování majetků budu prostě prošlapávat já

Nevykašlal jsem se na to aneb zabavování ruských majetků, tentokrát v Evropském parlamentu.

Že něco nejde v Česku neznamená, že to nepůjde v Evropě. Před volbami jsem sliboval, že se pokusím zabavení ruských majetků řešit jako europoslanec a – to teď dělám.

V zahraničním výboru Evropského parlamentu se bude projednávat zpráva o Ukrajině. Navrhl jsem do ní několik svých připomínek, mimo jiné taky jasný apel na to, aby rychle vznikl právní rámec, na základě kterého by bylo možné zabavovat ruské majetky v Evropě. A využít je na pomoc Ukrajině.

Zjednodušeně tedy navrhuji evropské řešení toho, co v některých státech umí (Pobaltí), jinde se toho bojí (Česko), jinde potřebují trochu popostrčit. Neříkám, že se to povede napoprvé, ale nakonec se to povede. Koneckonců, už Evropa měla dost odvahy na zmrazení výnosů z ruských aktiv, tohle je prostě další krok.

Šlo by to snáz, kdyby politici v Česku nečekali, až jim někdo prošlape cestu, ale nedá se nic dělat, budu ji prostě prošlapávat já.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



