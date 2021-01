Kolářík (Piráti): Preferujeme zapojení bank do celého procesu

reklama

Děkuji za slovo. Já to vezmu také velice rychle, protože to už je poslední bod a je pokročilá hodina. Nebudu popisovat, co chráněný účet dělá a co umí, protože to už tady popsali moji kolegové a tím, jak ten legislativní proces trvá už nějakou dobu, tak je to každému asi celkem jasné. Zaměřil bych se na ty rozdíly v těch verzích. My zde máme dvě verze.

Jedna je ta sněmovní, která v podstatě umožňuje vznik chráněného účtu, který je navázán na běžný účet toho dlužníka. Funguje to tak, že v případě, že přichází platby na ten běžný účet, tak banka automaticky na základě protiúčtu na základě variabilních a speciálních symbolů filtruje ty platby a ty, které jsou zákonem chráněné jako nezabavitelná platba, jsou automaticky deponovány na ten chráněný účet.

Pro toho dlužníka to přináší jistou výhodu, že vlastně na tom účtu má jenom tu částku, se kterou může disponovat, nemusí nic řešit, může používat běžné platební prostředky, jako je karta, která zrovna v dnešní covidové době je celkem důležitá. A v podstatě se všechno děje tak nějak automaticky na pozadí, nejsou s tím žádné problémy. Kromě tedy toho trošičku horšího zřízení toho účtu na začátku, jak už tady bylo řečeno.

V té senátní verzi se úplně vynechává ta úloha těch bank. V podstatě ten chráněný účet není provázán na běžný účet tak, jak je banky zřizují, a vlastně všechny ty platby přicházejí na ten chráněný účet toho dlužníka. Ten musí pravidelně kontrolovat ty platby, které mu tam chodí, aby mu tam náhodou nepřišla nějaká platba, která není zákonem chráněna jako nezabavitelná a neutratil ji. Protože v momentě, kdy by tohle udělal, tak by samozřejmě musel tu částku nahradit. Pro něj by to mohlo být komplikované. Vystavuje se tam nějakým sankcím za to nesledování.

To znamená, že musí permanentně sledovat, jak mu přichází pravidelné platební příkazy, jak mu přichází ty platby, jak se to tam pohybuje. A v případě, že se exekutorovi nebude něco zdát, tak si to bude chtít nechat vysvětlit. A to zase přináší nějaké administrativní nároky na toho dlužníka, který - a přiznejme si to - ne vždy jsou gramotní jak finančně, tak i administrativně, aby tohle zvládli bez pomoci ať už nějakých neziskových organizací nebo někoho z blízkého okolí.

Proto my Piráti podporujeme tu sněmovní verzi, protože ta nevystavuje ty dlužníky neustálé kontrole a neustálému dokazování a dokladování těch pohybů na účtu a je to nějaký posun. Preferujeme zapojení těch bank do celého toho procesu, protože se jedná o bankovní účty, takže chceme, aby ty banky byly součástí toho, aby se to zautomatizovalo, aby to fungovalo automaticky, abychom se posunuli i v tomto odvětví.

A je třeba, abychom začali přestat zavírat oči, protože pro velkou část lidí v exekuci bude právě velká míra té administrativní a byrokratické zátěže v průběhu využívání toho účtu takovým problémem a takovým strašákem, že si myslím, že tu verzi tak, jak ji doporučuje Senát, nebudou využívat. Minimálně ne v takové míře, jako když projde ta sněmovní verze, která bude uživatelsky mnohem přívětivější a bude poskytovat mnohem větší ochranu těm dlužníkům aby, jak už tady bylo řečeno, to, co je opravdu nezabavitelné, jim zabaveno nebylo.

Děkuji za podporu sněmovní verze a děkuji všem kolegům za korektní projednávání tohoto tisku.

Lukáš Kolářík Piráti



