Kolářík (Piráti): Přístup vládních poslanců se mi zdá nehorázný

Nakonec se ale projednal pouze první z nich, diskuzi o dalších dvou zablokovali vládní poslanci. Odmítli totiž pracovat i po 19. hodině večerní. „Přístup vládních poslanců se mi zdá nehorázný a je na něm vidět, že podpora lidí v krizi opravdu není jejich prioritou. Nejde bohužel o první a zřejmě ani poslední snahu bojkovat řešení dluhových pastí. Všechna opatření, která prosazujeme, by přitom mohla ulevit statisícům občanů a navrátit je do normálního života i legální ekonomiky. Což by prospělo jak dotčeným dlužníkům či věřitelům, tak státnímu rozpočtu. ANO a ČSSD to vidí ovšem jinak,“ uvedl pirátský expert na dluhovou problematiku, poslanec Lukáš Kolářík.

Už v dubnu 2019 předložili Piráti společně s poslanci vládních stran návrh na zrušení tzv. dětských exekucí. Tato novela občanského zákoníku by do budoucna zajistila, aby za dluhy dětí zodpovídali jejich zákonní zástupci.

„Vláda se rozhodla přijít s vlastním, lehce pozměněným návrhem oproti tomu našemu. Ve finále je ale jedno, kdo bude pod tím návrhem podepsaný. Důležité je, aby zákon začal platit co nejdříve. Už roky jsme tady svědky nemravné situace, kdy je z hlediska práva možné poslat dítě do exekuce. Jsem rád, že se nám alespoň soustavným tlakem a zdviháním tohoto tématu podařilo věcný záměr zákona poslat do závěrečného projednávání ve výborech,“ popsal Kolářík s tím, že další dva návrhy bohužel tak úspěšné nebyly. Vládní poslanci je totiž odmítli projednávat po 19. hodině.

„O místní příslušnosti exekutorů jednáme ve Sněmovně prakticky od října 2018, kdy jsem Sněmovně předložil pirátský návrh. Nakonec jsme byli ale donuceni vyčkat na vládu, která předložila podobnou novelu. A ta se teprve dneska, po dvou letech od předložení, měla přiblížit cílové čáře. Bohužel se tak opět nestalo, což je už opravdu absurdní a doufám, že dojde brzy k nápravě. K novele jsme přidali i vlastními návrhy, mezi které patří mimo jiné povinnost zveřejňovat data o exekucích, nebo zavedení soudních poplatků coby regulátora nadužívání exekucí,“ řekl Kolářík. Podle něj je místní příslušnost exekutorů klíčovým opatřením vedoucím k poklesu nákladů pro dlužníky, rychlejšímu vymáhání i lepší přehlednosti.

Nedošlo ani na oddlužovací novelu, kterou předložila samotná vláda v souladu se zaváděním evropské legislativy. „Dle mého se jedná z vládní strany o alibismus a hru na oko pro veřejnost. Předloží sice návrhy na řešení dluhových pastí, aby se neřeklo, ale reálně nemají zájem je skutečně projednat. Tomu odpovídá i dnešní postup, kdy si vládní poslanci prvně schválí pořad schůze, pak ale chtějí jít co nejdříve domů a projednávání oddlužení spadne pod stůl. Pro lidi, kteří jsou kvůli současné krizi v nezvladatelných dluzích, je to facka do tváře,“ dodal pirátský poslanec.

Lukáš Kolářík Piráti

poslanec



