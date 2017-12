Kolínská (Zelení): Nové železniční a tramvajové tratě Praha potřebuje

Celkem jedenáct změn územního plánu, které vymezují území pro nové železniční a tramvajové tratě v Praze a záplavová území kolem potoků, vstupuje nyní do fáze, kdy se k nim může vyjádřit i veřejnost. Připomínky lze poslat poštou, mailem či přinést osobně do 17. ledna 2018.

Projednávané změny vymezují území pro novou vysokorychlostní železniční trať v úseku Praha - Benešov, pro novou trať Praha – Neratovice - Liberec na území Prahy 8, 9 a 18 či území pro nové železniční tunely pod centrem města - tzv. Nové spojení II. Do územního plánu mají být zaneseny také nové tramvajové tratě - Jižní tramvajová tangenta do Michle a Východní tramvajová tangenta vedoucí na Opatov. Další změny stanoví trasu přiváděcího vodovodního řadu z vodojemu Jesenice II do jihovýchodní části Prahy. Změny také upravují záplavová území na Radotínském a Motolském potoce. Žadatelem je ve většině případů sám Magistrát nebo Institut plánování a rozvoje Prahy.

„Do veřejného připomínkování jsou nyní předloženy významné změny na území více městských částí, které jsou základním předpokladem pro vybudování například nových železničních a tramvajových tratí v Praze. Tyto stavby Praha potřebuje. Každý se k nim nyní může vyjádřit,“ uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy.

Oznámení o projednání návrhu změn Územního plánu naleznete ZDE.

autor: PV