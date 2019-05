Kolovratník (ANO): Investice do cyklověže se vyplatila, lidé ji využívají stále častěji

Město nikdy nemělo v plánu na provozu cyklověže vydělávat „velké peníze“. Netajili jsme se tím, že budeme spokojení, pokud vybrané poplatky pokryjí její provoz. To se daří. Jsem proto rád, že navzdory počátečním problémům si obyvatelé cyklověž oblíbili a stále častěji ji využívají.

Hned na začátek musím férově přiznat, že počáteční (ne)zájem o cyklověž nás velmi překvapil. Sám jsem se proto byl přesvědčit na nádraží, proč více cyklistů nevyužívá bezpečnou úschovu. Víte, co bylo nejčastějším důvodem? Byla to výše poplatku! Původních deset korun sice není moc, ale pokud člověk takto jezdí pravidelně třeba do práce, je to měsíčně 200 korun. A to už není málo.

V Hradci Králové cyklisté platí pět korun už dlouho a lidé cyklověž využívají velmi často. I tento fakt byl jistým impulsem pro vedení města, v čele s primátorem Martinem Charvátem, k tomu, abychom se zamysleli nad současnou cenovou politikou. V loňském roce jsme se proto rozhodli poplatek snížit a bylo to správné rozhodnutí.

Nešli jsme ale cestou symbolického snížení. Poplatek jsme snížili razantně a to rovnou o celou polovinu. Z dosavadních deseti korun na nynějších pět. A to není vše, co pomohlo zvýšit využívanost. Město uzavřelo smlouvu s naším národním dopravcem. Díky ní mohou držitelé InKaret cyklověž používat zdarma, protože České dráhy za ně poplatek uhradí.

Připomínám, že kapacita cyklověže je až 118 kol a naším prvotním cílem bylo zaplnění alespoň z poloviny a tento cíl se nám daří plnit. Cyklověž bývá během pracovních dnů využita zhruba z 50% a o to jsme snížením původní ceny usilovali. Jsem přesvědčený, že lidé by cyklověž využívali mnohem více, pokud by v blízkosti nebyl přístřešek se stojany pro kola zdarma. Právě zde si mohou cyklisté bezplatně zaparkovat svá kola, stačí k tomu mít pouze zámek. Přesto jsem rád, že obyvatelé mají i tuto možnost volby.

Nesmíme ale zapomínat, že v přístřešku může dojít k poškození nebo dokonce odcizení kola. Přitom uschování kola v cyklověži je velmi jednoduché. Dokonce společně s kolem můžete uložit své zavazadlo nebo i příslušenství. A proces uložení kola, přes jeho evidenci až po samotný výdej, probíhá automaticky, bez zásahu majitele. Ten pouze zmáčkne tlačítka na ovládacím panelu. Sám se už těším na léto. Téměř každý den dojíždím do Prahy. Zimní nepohoda mě většinou vyhnala do autobusu nebo do osobního auta, ale je mi jasné, že od těchto dnů si rád zpříjemním cestu na nádraží jízdou na svém kole. :-)

A jak jste a tom vy? Používáte cyklověž? A víte o tom, že jich plánujeme postavit mnohem více? Napište mi – váš názor mě zajímá. A klidně buďte i kritičtí.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



