Jedno se koalici SPOLU musí nechat – pobavit umí jako nikdo jiný. Třeba když ministr Kupka varuje, že prý chceme rozhazovat a zvyšovat daně. Kdyby to neříkal člen vlády, která za pouhé čtyři roky zadlužila zemi o 1,2 bilionu a lidem bezprecedentně zvýšila daně, bylo by to možná vtipné. Takhle to ale jen potvrzuje, že SPOLU ztratilo poslední zbytky sebereflexe – a s nimi i kontakt s realitou.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



