Členové Přísahy jsou v šoku z toho, co na klíčové schůzce předvedl Macinka s Turkem

Zmíněné setkání se připravovalo dlouhodobě a stála za ním podle informací ParlamentníchListů.cz snaha hned několika významných person. Do médií se prozatím dostalo pouze jméno zakladatele hnutí ANO Andreje Babiše. Ten ovšem jakékoli takové snahy popřel. To, co bylo, není tak důležité. Zásadnější jsou výsledky.

Naše redakce je totiž o průběhu rokování podrobně informována.

Pro pochopení vzniklé situace je třeba nastínit, že Motoristé sobě v preferencích spíše klesají, zatímco Přísaha se stabilně pohybuje okolo tří procent. Z jejich spojení by jednoznačně těžilo hnutí ANO, které ovšem spolupráci s někdejším ředitelem ÚOOZ před třemi týdny shodilo ze stolu.

Spekuluje se, že zásadní byl vliv Aleny Schillerové a jejího zetě Davida Rusňáka (DRFG). Oba Šlachtu nemohou vystát. Pro spolupráci naopak lobboval, ačkoli neúspěšně, Jaroslav Faltýnek.

Přísaha s Motoristy by však šanci na prolomení pětiprocentní hranice nutné pro vstup do PSP měli. Válečná sekyra mezi Robertem Šlachtou a Petrem Macinkou se tak zdála býti zakopána. Opak je pravdou. Jak jsme zjistili, senátor už zhruba od neděle čekal, s čím Motoristé přijdou, jakou nabídku položí na stůl. Variant bylo rozhodně několik. Nabízelo se především paritní zastoupení na kandidátních listinách. K tomu podle zjištění PL nedošlo.

Anketa Máte důvěru ve velení Armády České republiky? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5180 lidí

„Pan předseda Šlachta dostal nabídku ve dvou krajích, šlo o Liberecký a Karlovarský kraj. S velkým otazníkem pak připadal v úvahu ještě Zlínský kraj. Podobný návrh považujeme za urážku, kterou si líbit nenecháme, dělají si z nás p*del a posílají nám vzkazy odněkud z vily v Chorvatsku!“ sdělil pod podmínkou zachování anonymity zdroj z Přísahy.

Samotní předsedové se ke schůzce vyjadřovat nechtěli.

Kruciální otázku, proč Petr Macinka tímto návrhem shodil možnou spolupráci, není těžké zodpovědět. Podle našich zjištění jím vedená strana počítá s tím, že do dolní parlamentní komory proklouzne a stane se tak potenciálním partnerem ANO. Výrazné ambice mají zejména Boris Šťastný a Renáta Vesecká, bývalá nejvyšší státní zástupkyně.

Šťastný má k Babišovi blízko a v několika soukromých rozhovorech zmínil svou aspiraci na post ministra zdravotnictví. Veseckou, za níž stojí energetik Pavel Tykač, někteří vidí jako budoucí ministryni spravedlnosti. V obou případech jde podle toho, co víme, spíše o zbožné přání. Oba posty jsou ze strany hnutí ANO téměř se stoprocentní jistotou obsazeny.

Ani Petr Macinka nezaostává. I on o sobě prý mezi kolegy mluví jako o ministrovi, dokonce už měl nabídnout náměstkovské pozice.

Z náročných příprav na důležité jednání tak zůstaly jen trosky a rozzlobení členové Přísahy, kteří se silně vymezují především proti Petrovi Macinkovi.

Světlo do nepřehledného světa politického zákulisí mohla vnést ještě jedna postava, je jí Miroslav Kalousek. Také on se měl podílet na propojování Motoristů s Přísahou. Důvodem prý bylo jeho angažmá ve společnosti STV GROUP podnikatele Martina Drdy. Bývalý ministr financí mohl v případě úspěchu vyvíjet tlak na Andreje Babiše kvůli zbrojním zakázkám.

Přísaha i Motoristé tak budou kandidovat samostatně. Robert Šlachta oznámil, že jeho dres bude hájit například freestylový motokrosař František Máca nebo sportovní právník Ladislav Jack Janků. Motoristé ostrou část kampaně zahrnující volební noviny nebo plakáty hodlají odstartovat během čtrnácti dnů.

Mgr. Róbert Šlachta PŘÍSAHA



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Oficiální vyjádření Přísahy:

Republiková rada hnutí Přísaha jednohlasně rozhodla, že hnutí Přísaha odmítá nabídku politické strany Motoristé sobě na spolupráci v parlamentních volbách v roce 2025.

Hnutí Přísaha po úspěšných evropských volbách, kterými oba subjekty prošly společně, věřilo v úspěch společné kandidátky i v parlamentních volbách.

Nebyla to Přísaha, kdo rozbil společný úspěšný projekt. Byli to jednoznačně Motoristé sobě svým jednostranným vyhlášením do médií o jejich samostatném postupu.

A rovněž to byli Motoristé, kteří teď požádali Roberta Šlachtu o schůzku ohledně případné společné kandidatury.

Po včerejším setkání Republiková rada Přísahy jednoznačným hlasováním stvrdila svoje předchozí rozhodnutí o samostatné kandidatuře.

Navíc, hnutí Přísaha odmítá politické návrhy Motoristů na vytvoření dvojí kvality ve zdravotnictví, vytváření komisí ve vysokém školství a úředním kádrování jednotlivých oborů studia určených ke zpoplatnění. Dále je pro hnutí Přísaha nepřekročitelná personální nominace paní Renaty Vesecké.

Hnutí Přísaha bude kandidovat v následujících volbách samostatně, s podporou nezávislých osobností, s čistým štítem a čistým svědomím.