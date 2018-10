Kolovratník (ANO): Ke změně může pomoci každý z nás

Tohle je důležitá zpráva. Možná jste to četli. Byly toho plné noviny a dávali to i v televizi. Vědci nedávno vydali zprávu, ve které varují před intenzivním oteplováním planety. Klima se naprosto vymklo kontrole a Země směřuje k oteplení až o tři stupně Celsia. Nemusíte být odborníci na životní prostředí, abychom se společně shodli na tom, že takhle je to špatně. Koneckonců vzpomeňme si na letošní léto a extrémní vlnu veder, která Česko provázela. Proto vítám krok směrem k omezení emisí aut, který by mohl životnímu prostředí alespoň trochu pomoci.

Jasně, vím, že je naše ekonomika je založena na automobilovém průmyslu a měli bychom v tomto případě každou změnu "zvažovat dvakrát". Přeci jenom náš průmysl je citlivý a nesmíme dopustit, aby se tohle opatření na něm negativně podepsalo. Jsem ale přesvědčený, že české i evropské automobilky to zvládnou. Je to velký krok a myslím si, že podobná dohoda by bez EU nebyla moc dobře možná. Teď jde o to, jak zareagují další státy v čele s USA. Zda se zachovají zodpovědně a přidají se, nebo si Donald Trump dále pojede svou sobeckou politiku "Make America Great Again".

Ke změně může pomoci každý z nás a málokdo si to přitom uvědomuje. Je to jednoduché. Kupujme výrobky, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Není pravda, že jeden člověk svět nezmění. Změní. Když tímhle pozitivním myšlením „nakazíme“ většinu z nás, změna dřív nebo později přijde. První vlaštovkou v tomhle ohledu je třeba rozhodnutí řetězců ustoupit od jednorázových plastů a za tohle rozhodnutí jim patří velké díky.

