Kolovratník (ANO): Měli jste mít mnohem větší ambice aneb Kdo nic nedělá, nic nezkazí

reklama

Děkuji za slovo, dobré dopoledne, dámy a pánové. Tak kdo nic nedělá, nic nezkazí, tak bych asi uvedl své vystoupení na téma liniového zákona. Pan ministr i pan zpravodaj to hezky, tak nějak stručně, nekonfliktně představili, uvedli. Samozřejmě ten zákon my podpoříme, podpoříme jeho posunutí dál do výboru, do garančního, tedy hospodářského. Ale abych vysvětlil ten svůj úvod, kdo nic nedělá, nic nezkazí. On se předkladatel, Ministerstvo dopravy, oni se k tomu vlastně transparentně přiznali. Řekli to v důvodové zprávě, kterou ocituji: Předkladatel návrhu zákona se rozhodl přistoupit k minimalistické transpozici, kdy navrhuje fakultativní ustanovení směrnice, fakultativní, do vnitrostátního právního řádu, až na drobné výjimky neprovádět, nedávat je do českého právního řádu a obligatorní ustanovení směrnice v nezbytném rozsahu provést pouze v případech, že tím nebylo dosaženo našimi jinými zákony.

Jinými slovy, pane ministře, vy jste přistoupili opravdu k minimalistické verzi úplně bez ambicí, s úplně nulovými ambicemi. Já jenom připomenu tenhle zákon, a známe ho, řada z nás, kolegů, si ho tady pamatujeme, byli jsme v těch opačných rolích koalice a opozice, když se ta čtyřistašestnáctka, ten liniový zákon, když se stal zákonem roku. Byl to poslanecký návrh, na kterém se nás tady sešlo 17 poslanců napříč politickým spektrem. Za ODS Zbyněk Stanjura, za KDU-ČSL Jiří Mihola a tak dál, a tak dál. Byly tam tehdy všechny politické subjekty, které tady ve Sněmovně byly. A tam jsme, přátelé, tu ambici měli, tam jsme udělali tu revoluční změnu. Nejenom osminásobek, tři měsíce na vykoupení a tak dále, to už tam bylo o nějaký pátek dřív, ale tam jsme zavedli to vyvlastnění, to mezitímní rozhodnutí a všechna další ustanovení, která významně - a na tom se určitě shodneme - pomohla výstavbě a přípravě té dopravní infrastruktury.

Ale když jsem se podíval do historie, když probíhalo veřejné hlasování tady o tomhle našem tehdejším společném poslaneckém návrhu, tak největší podporu měl ze strany Hospodářské komory, procentuálně mezi jednotlivými hlasujícími, České advokátní komory, tedy mezi právníky, ale třeba také mezi zástupci obchodu a cestovního ruchu, průmyslu a energetiky - z 81 % nás tehdy podpořili. A třeba taky města a obce. A to je to, na co chci tou svojí výtkou, tou kritikou, narazit, že to, co přišlo z té Evropy, ta ambice, která byla, stavte transevropské sítě rychleji, dejte si závazky, upravte právní řád, tak aby opravdu od toho povolení do realizace byla ta doba co nejkratší. Buďme upřímní, nalejme si čistého vína - vy jste na to prostě rezignovali, vy jste řekli, raději ne, raději to necháme být, ta fakultativní ustanovení, která nemusíme dělat, do zákonů raději dávat nebudeme a necháme to být. A v tomhle jsem k vám, kolegové z vládní koalice, a k panu ministrovi kritický. Podle mého názoru jste prostě tu ambici měli mít mnohem větší. To za prvé.

Za druhé, a ono to se sebou vlastně souvisí, vy to také transparentně říkáte v té důvodové zprávě, cituji: "Podstatnou komplikaci při formulaci zvláštních ustanovení transponujících směrnici do českého řádu představuje fakt, že nový stavební zákon a s ním spojené změny jiných zákonů jsou předmětem probíhající novelizace a obecná pravidla, která musí navazovat i na rekodifikaci stavebního práva, která v této době teprve probíhá." A tady se zase vracím k tomu nešťastnému stavebnímu zákonu. Byl přijat v roce 2021 v létě, tedy skoro před dvěma lety. Měli jsme šanci s ním pracovat, upravovat ho, ale tady to musí z mých úst zaznít, vy jste se rozhodli z ideových důvodů ho rozebrat, demontovat, to, co mělo platit od 1. července 2023, teď už vlastně za měsíc, tedy ten tehdy speciální odvolací stavební úřad, jste nazvali jinak - Dopravní a energetický stavební úřad, o půl roku později, až od 1. ledna příštího roku. A víme všichni dobře, že zatím není personálně vybaven, že to není připravené, nejsou vyhlášky, nejsou prováděcí předpisy a tak dále. Jinými slovy i tady z mých úst musí zaznít to, že vládní proklamace o urychlení výstavby, o ambicích stavět dál, zrychlovat, jsou sice pěkné, ale jsou to pouze fráze, prázdné formulace. A realita tady je vidět. Když máme šanci využít hodně to, co k nám přichází z Evropské unie, tak raději zůstaneme u té minimalistické verze, tu ambici prostě nemáme. To je jeden blok mých připomínek.

A druhý je obecný. To asi nezměníme a určitě já jako poslanec nemám ambice ani kapacitu tohle změnit nebo přepracovat. To bude téma možná nějaké další novely. Ale druhý blok se, pane ministře, týká vysokorychlostních tratí, správy železnic a budování vysokorychlostních tratí, což víme mimochodem, že všechny jsou právě zařazeny do té TEN (?) sítě, do těch transevropských koridorů. A tady teď nechci být kritický, já to, pane ministře, pouze konstatuji, suše konstatuji fakta, že ze strany kolegů na správě železnic - a jsou to informace, které mám z té správní rady - jsou formulovány minimálně čtyři základní požadavky, prosby, jakkoliv je nazveme, aby ta výstavba nebo to zahájení stavby vysokorychlostních koridorů opravdu mohlo zahájit v roce 2025, tak jak jsme to my plánovali a tak jak jste to vy slíbili. Prezentovali jsme je na železniční konferenci v Pardubicích už před rokem, už na jaře 2022. Já je rychle připomenu. První návrh říká, pojďme nějakým způsobem stabilizovat finance na přípravu i realizaci, například formou určitých garancí každoroční částky a podobně, inspirace z Velké Británie. To je hodně složité, souvisí to s rozpočtem, ale ty další tři až tak složité nejsou - umístění vysokorychlostních tratí, těch koridorů, jako liniových staveb do území, jednodušší umístění, tedy posílení zrychlení aktualizací těch ZURek(?), krajských zásad územního rozvoje. Další návrh - zjednodušení procedury EIA právě tady u těch staveb, protože jsou ekologické, jsou veřejně prospěšné, je to ekologický druh dopravy. A konečně to možná nejzásadnější, když teď vidíme problémy v terénu - nalezení nějakých motivačních transparentních kompenzací pro obce, nějaký systém opatření, financování, třeba inspirace atomovým zákonem například ilustračně. Tak připomenu, že tyhle čtyři základní teze už byly formulovány před rokem a já jsem doufal, že třeba se objeví teď v té novele liniového zákona jako nějaká další hlava, jako nějaká další část. Zatím tam nejsou.

Tak se ptám a žádám pana ministra, aby se k tomuhle taky vyjádřil, jestli s tím na ministerstvu pracujete. Já jsem měl na podzim jako opoziční poslanec informaci, že už to je připravené nebo že to ministerstvo dokončuje, ty podklady nebo přípravu, pomoc správě železnic, s vysokorychlostními tratěmi, že by to v zimě mělo být hotové. Máme květen, teď v té novele to není. A tady, ať nejsem jen kritický, ať jsem konstruktivní, dívám se na pana předsedu hospodářského výboru, nabízím i podanou ruku. Pokud bychom teď měli řádné lhůty a najdeme shodu, tak se můžeme klidně domluvit na poslaneckém společném pozměňovacím návrhu, kde bychom třeba do této novely právě ta jednotlivá ustanovení pro vysokorychlostní tratě vložili. Myslím, že na tom bychom se mohli dohodnout stejným způsobem, jako se nám to povedlo tehdy v tom roce 2018 při té velké novele liniového zákona. Tak děkuji za reakci.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kolovratník (ANO): Plytká a drahá vládní komunikace Kolovratník (ANO): Zahájili jsme výstavbu dálničního úseku D35. Potrvá 3 roky Kolovratník (ANO): Lepší právní subjektivita, možnosti lepšího ohodnocení odborníků Kolovratník (ANO): Ředitelství silnic a dálnic čeká důležitá transformace

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama