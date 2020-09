Kolovratník (ANO): Návrh je hodně na hraně ústavního práva jednotlivců na majetek

reklama

Děkuji za slovo, já stručně za svůj pohled zpravodaje Sněmovny, za prvé veřejně chci kolegům senátorům poděkovat za to, že nezasáhli strukturálně do toho zákona, především do té tzv. polské metody, která opravdu zásadním způsobem mění majetkoprávní přípravu staveb a považujeme ji za opravdu průlomovou záležitost i s vědomím, že je hodně na hraně ústavního práva jednotlivců na majetek. My opravdu - to je férové zopakovat - říkáme, že u dálnic, silnic 1. třídy, což jsou všechny obchvaty měst v České republice, a u celostátních drah, které staví Správa železnic, bude státní investor mít možnost já tomu říkám tzv. úřední právo nebo územní přístup k pozemkům začít stavět na pozemcích, i když ještě nejsou vypořádány, vykoupeny. Tak za to senátorům chci poděkovat. Přesto bohužel i můj postoj k těm změnám, které tam jsou, je negativní. Z mého pohledu je to takový mix dobrých a ne tolik dobrých věcí. Určitě jako dobré vidím zvýšení ochrany proti suchu pro stavbu nových vodovodů. Vlastně povýšení vodohospodářských staveb také do seznamu strategických s nějakou vyšší prioritou. Ale bohužel, tady asi budu opakovat, proto budu hodně stručný, slova pana ministra Havlíčka - my jsme opravdu koeficient, násobek za bydlení, za nemovitosti řešili hodně dlouho, odborně, s čísly, s podklady na hospodářském výboru. Já jsem to vnímal jako jakýsi politický kompromis napříč politickou sněmovnou i opozicí, kde jsme se ustálili na tom 1,5násobku. Znovu opakuji, že nyní je 1,15, my zvyšujeme na 1,5. A vzkaz kolegům senátorům: Myslím si, že i ta definice, jak byla nově navržena v Senátu, že není dobrá. Že právně by mohla naopak zavdávat k dalším nejasnostem, sporům a případným soudům, kdy ta definice, co je to obydlí nebo kde někdo bydlel, nevím, jak by to vypadalo třeba u činžovních domů apod., jak by se prokazovalo, jak dlouho tam někdo to trvalé bydliště měl. Možná by to ani nezakládalo rovnost lidí před zákonem. V současné době, jenom pro vaši informaci, zákon říká: pokud je to nemovitost, která je dotčena nebo vykupována. Takže tam se naopak trochu bojím toho zpomalení.

A to, co tady nezaznělo, je jedna potenciální komplikace, kterou já vidím v návrzích Senátu. Vy, kolegyně a kolegové, zavádíte povinnost pro stát, pro ministerstvo. Pokud se projednává politika územního rozvoje nebo jsou změny, tak vy tam definujete pro ministerstvo zajistit povinnost sdělit toto veřejnoprávním prostředkem s celostátním dosahem. Toho jsme si možná nevšimli, tohoto návrhu. Ale já jsem o tom přemýšlel z nějaké své mediální historie, kdy jsem ve veřejnoprávních prostředcích působil. V České republice máme pouze Českou televizi a Český rozhlas. A vůbec si v reálu nedovedu představit, jak by se někde ve vysílání televize, celostátních kanálů nebo rozhlasu objevovalo, že v nějakém kraji, v nějakém území se upravuje politika územního rozvoje.

A poslední větu nebo argument, který povím, je za Správu železnic, která buduje tratě, do budoucna i ty vysokorychlostní. Senát tam rozšiřuje množství, počet dotčených obcí, kterých by se týkalo případné rušení přejezdů, protože celé léto řešíme bezpečnost na železnici, i na hospodářském výboru, to rušení přejezdů je jedním z mnoha opatření, kde chceme globálně bezpečnost zvýšit. A tady bohužel návrh Senátu by nám opět možné rušení přejezdů třeba na regionálních tratích mohl zkomplikovat. A to si myslím, že nechceme. Takže opakuji: senátorům poděkování za tu vstřícnost k meritu zákona a našich návrhů, ale bohužel i já jako zpravodaj musím dát negativní stanovisko.

Děkuji za pochopení.

