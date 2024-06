Kolovratník (ANO): Nečestné a zbabělé chování vládních politiků

INFORMACE K ŽELEZNIČNÍMU NEŠTĚSTÍ V PARDUBICÍCH

Nedávná železniční nehoda v Pardubicích vyvolala ve společnosti mnoho otázek. Co vedlo k této nehodě? A proč není zabezpečen železniční uzel, který byl za miliardy modernizován? To jsou jedny z mnoha otázek, které mi píšete. Nerad bych vynášel unáhlené soudy, přeci jenom si raději počkejme na závěry oficiálního vyšetřování této tragédie. Přesto ale některé otázky můžeme zodpovědět již nyní. Nabízím vám proto svůj pohled na celou situaci.

Projekt rekonstrukce železničního uzlu Pardubice se připravoval řadu let. Akce se začala projektovat již od roku 2014 a výstavba začala v roce 2020. Mohu konstatovat, že se jedná o jednu z nejsložitějších železničních modernizací v České republice. Zhotovitel se musel vypořádat hlavně s tím, že stavební práce probíhaly za plného provozu na hlavním koridoru.

V roce 2021 naše vláda přijala plán přechodu na nový evropský zabezpečovací systém (ETCS). Vzhledem k této skutečnosti je logické, že v rámci rekonstrukce už nedošlo k opětovné instalaci starého systému. Považujeme to za rozumné rozhodnutí. Železnice je totiž velmi konzervativní prostředí. Pokud je někde dočasný provoz, každý strojvedoucí dostává přesné rozkazy k jízdě, kde je seznámen s aktuálními podmínkami na trati, o všem je pečlivě informován a tento rozkaz k jízdě podepisuje.

Ve společnosti koluje představa, že ve stanici nefunguje zabezpečovací systém. Tato informace je ovšem zkreslená. V Pardubicích funguje standardní zabezpečení staniční, které ovládá výhybky a pouští vlaky na jednotlivé koleje (bez něj by provoz takto velké stanice vůbec nebyl možný). Návěstidla následně ukazují strojvedoucím povolení k jízdě a zároveň signalizují, že na dalším návěstidle bude červená. Jedná se tedy o dvojité poskytnutí informace strojvedoucímu. Pravdou je, že po rekonstrukci už se zpátky nezaváděl tzv. vlakový zabezpečovač (opakovač signálu z návěstí na lokomotivu). Ten by ale nehodě stejně nezabránil, jde totiž pouze o upozornění strojvedoucího, že se blíží k zákazu. Ale to už stejně věděl i z předcházející návěsti.

Podle všech dostupných informací byla nehoda způsobena lidskou chybou strojvedoucího, který již dokonce přiznal, že jel na červenou. Spekulace o tom, že tam mohla být zapojená dílčí část zabezpečení, jako opakovač signálu návěstidla, nejsou relevantní. Tento systém v těchto místech nebyl plně používán ani před rekonstrukcí a to právě proto, že kódování signálu ve složitých výhybkách je problematické, někdy až nemožné.

Byl jsem zdrženlivý v politickém boji proti ministrovi Kupkovi. Jedná se o lidské neštěstí, které nechci a ani nebudu zneužívat. Přesto je ale třeba poukázat na nečestné a zbabělé chování vládních politiků. Když se podobná nehoda totiž stala v roce 2020 na regionální trati, vyzývali tehdejšího ministra dopravy Karla Havlíčka k odstoupení, i když za nehodu nemohl. Nyní však cudně mlčí a dělají, že se nic nestalo… Jedná se o vládní politiky jako je poslanec ODS Stanislav Blaha, poslanec TOP09 Jan Jakob nebo bývalá ministryně TOP09 Helena Langšádlová. Stačí zadat do Googlu.

Závěrem dodávám, že instalace moderního zabezpečení ETCS byla odstartována za předchozí vlády. Je to jeden z nejrozsáhlejších projektů na české železnici za poslední desítky let. Věřím, že železniční komunita bude táhnout za jeden provaz. Moderní evropský systém ETCS dokáže podobným nehodám předejít a je v zájmu nás všech, aby byl zapojen v co nejkratší možné době.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



