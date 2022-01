Kolovratník (ANO): Pokud správa nebude jednotná, nebude to fungovat

reklama

Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové.

Pro mě je to déja vu, co jsme tady zažívali před rokem, bylo to, tuším, ne úplně na den přesně, Marek Výborný jde kolem mě a vzpomíná, myslím, že první čtení bylo někdy před Vánoci, a pak jsme se dohodli na těch sto dnech mezi prvním a druhým čtením a ty debaty tady byly stejné. Takže obsah je stejný, kulisy jsou stejné, jenom to personální obsazení se nám v některých z vás trochu proměnilo.

Já za sebe teď v té faktické poznámce chci rychle reagovat na Ondru Lochmana, na pana poslance. Já jsem zastupitelem na městě v Pardubicích, jsem i krajským zastupitelem také, takže snad mám trochu mandát říkat, že také vím, o čem mluvím, a vím, jak vypadá to územní plánování samospráv, jak vypadá práce kraje, byť souhlasím s tím, že město Pardubice je krajské, statutární, není to malá obec. Toho si jsem vědom.

Ale chci tady reagovat hlavně na Michala Kučeru, na tu politickou, ideovou výtku, že jsme měli x let na to to změnit a udělat správně a udělat pořádně, ale, Michale Kučero, prostřednictvím paní předsedající, určitě si vzpomeneš nebo vzpomenete, pane kolego, na to minus dvě volební období, tedy 2013-2017, my jsme to přece tehdy zkoušeli. A já to teď nemyslím jako nějakou zlou výtku nebo obhajobu. Fakticky konstatuji, bylo to v roce 2016 za ministryně Karly Šlechtové.

My jsme zkoušeli - já ta slova rád používám, to evoluce, ne revoluce - zkoušeli jsme tehdy ten tehdejší starý zákon opět nějak nastavit, záplatovat, vylepšit. A ano, nepovedlo se to. Prostě vidíme všichni, že to dál nefunguje. Proto jsme se rozhodli v loňském roce k té už ne evoluci, ale revoluci. A přeci není pravda, že se to peklo na poslední chvíli a na sílu v loňském roce. Víte od Kláry Dostálové, MMR na tom pracovalo od roku 2017, prakticky od začátku minulého volebního období.

A překvapuje mě ten velký odpor, ta emoce Ivana Adamce. Vždyť, pane kolego, Dvůr Králové, to, co se děje kolem D11, to je přece přesně důkaz a ukázka toho, co stále říkáme, že pokud ta správa nebude jednotná, že to nebude fungovat. Děkuji. Řeknu to pak v obecné rozpravě.

